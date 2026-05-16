Что говорят близкие к Кремлю эксперты о партиях перед выборами в Госдуму

Что говорят близкие к Кремлю эксперты о партиях перед выборами в ГосдумуДо старта федеральной кампании осталось около месяца
«Единая Россия» закончила регистрацию участников на праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Всего было подано 4374 заявления от людей, которые хотят избираться от партии в нижнюю палату. Средний конкурс составил 10,9 человека на место, больше всего заявлений оказалось в Коми, Калмыкии, Севастополе, Бурятии, Москве и Херсонской области. Об этом на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) рассказал сенатор от «Единой России» Сергей Перминов.
На праймериз заявились 535 участников специальной военной операции – это 12,2% от общего числа заявок. Перминов отметил, что по некоторым округам как кандидаты на предварительное голосование заявились по несколько участников спецоперации. «Портрет кандидата» в партии описывают так: 31% женщин, 59% мужчин, 22% молодежь до 35 лет, 56% зарегистрированных на праймериз – члены партии, 19% – беспартийные, 25% – сторонники, действующими депутатами являются 20%. Больше всего представителей малого и среднего бизнеса – 32%, затем участники из сферы образования – 12%, государственного и муниципального управления и общественной деятельности – по 7%, военнослужащие и силовики – 6%.
Сейчас на праймериз зарегистрировано около 8 млн избирателей, это около 7% от общей численности избирателей. Однако в партии прогнозируют, что к моменту голосования их будет 12-13 млн. Голосование на праймериз будет проходить с 25 по 31 мая, итоги подведут 1 июня. Список кандидатов на выборы партия представит на первом этапе предвыборного съезда в конце июня. Руководитель ФоРГО Константин Костин добавил, что на первой части съезда будет также представлена «большая программа партии» – о развитии страны на десятилетия вперед, затем предложения обсудят с гражданами и на втором этапе уже представят предвыборную программу. А на третьем этапе единороссы примут решения, как будут ее реализовывать.
Эксперты обсудили также электоральную социологию, которую 14 мая представили ФОМ и ВЦИОМ. По данным ФОМ, «Единая Россия» набирает 39%, ЛДПР – 11%, КПРФ – 8%, «Новые люди» – 6%, «Справедливая Россия» – 4%. По данным ВЦИОМ, у «Единой России» – 31,2%, КПРФ – 11,9%, ЛДПР – 11,6%, «Новых людей» – 9,1%, «Справедливой России» – 4,2%. Костин полагает, что КПРФ на протяжении десятилетий показывает способность мобилизации своего электората на выборах несмотря на предвыборные рейтинги, об ЛДПР такого сказать нельзя. Что касается «Новых людей», то «число тех, кто хочет голосовать за новых людей, и за партию «Новые люди» – разное», поскольку у партии социально одобряемое название. «Справедливая Россия» же, вероятно, преодолеет на выборах 5% барьер прежде всего за счет известных политиков, которые работают в регионах.
Что касается оппозиционных партий, то из-за схожей повестки растет дробность электората, и чем ближе выборы, тем сильнее конкуренция между этими партиями будет увеличиваться, говорит гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов: «Причем зачастую избиратели будут им задавать вопросы и по тем решениям, которые принимает «Единая Россия». При этом у партии власти будет три пика роста поддержки – первый уже произошел в мае, второй будет в середине лета, третий же прогнозируется осенью, говорит Орлов.
Анализировать электоральные рейтинги партий лучше за месяц до выборов, поскольку сейчас невысокий уровень информированности о выборах у избирателей, говорит руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков: «В ближайшие месяцы эта информированность будет только нарастать». Нынешняя думская кампания проходит через два года после президентских выборов, и впервые за долгое время между двумя федеральными кампаниями не было заметных событий, отмечает Чеснаков: между выборами президента 2012 г. и кампанией в думу 2016 г. было присоединение Крыма, между выборами президента 2018 г. и выборами в Госдуму 2021 г. – пандемия.
По мнению Чеснакова, нынешняя кампания станет последней, при которой работают старые технологии, в следующих кампаниях же будет повсеместно использоваться искусственный интеллект.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напомнил, что на всех парламентских выборах, начиная с 2011 г., не было роста рейтингов ни власти, ни «Единой России» – что не влияло на результаты выборов. Виноградов отмечает, что 2026 г. «проблемный» и у людей есть запрос на эмоции: «К концу года обычно принято шутить, что это был тяжелый год. Про 2026 год это можно уже сказать сейчас». В прошлые кампании по выборам в Госдуму была борьба не столько за процент голосов, сколько за число избирателей, проголосовавших за партии – а это порождает нагрузку на управленческую систему всех уровней, говорит он.
Виноградов назвал риски партий «из белого списка». «Единая Россия» проводит нынешнюю кампанию так, как это было всегда – праймериз, форумы, программа партии и т.д., но при этом избиратели могут начать задавать неудобные вопросы. «КПРФ потеряла главный вектор – против чего именно выступает партия. Да, она выступает против [Егора] Гайдара и [Анатолия] Чубайса, но не сказать, что это ложится в текущую повестку», – продолжил Виноградов. Для ЛДПР риском является «сакрализация Владимира Жириновского», а для «Новых людей» – вопрос о том, как они показали себя в нынешнем созыве Думы, и, может быть, они прошли в Думу только за счет удачного названия. «У «Справедливой России» главная проблема – отсутствие ответа на главный вопрос: «А кто это вообще такие»?» – добавил Виноградов.