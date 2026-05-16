Что говорят близкие к Кремлю эксперты о партиях перед выборами в Госдуму

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напомнил, что на всех парламентских выборах, начиная с 2011 г., не было роста рейтингов ни власти, ни «Единой России» – что не влияло на результаты выборов. Виноградов отмечает, что 2026 г. «проблемный» и у людей есть запрос на эмоции: «К концу года обычно принято шутить, что это был тяжелый год. Про 2026 год это можно уже сказать сейчас». В прошлые кампании по выборам в Госдуму была борьба не столько за процент голосов, сколько за число избирателей, проголосовавших за партии – а это порождает нагрузку на управленческую систему всех уровней, говорит он.