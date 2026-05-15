ФОМ и ВЦИОМ зафиксировали рост доверия к президенту

ФОМ и ВЦИОМ зафиксировали рост доверия к президенту75% участников опроса ФОМ считают, что глава государства хорошо справляется со своей работой
74% российских граждан заявили о доверии президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Он был проведен с 1 по 3 мая среди 1500 человек.
По данным ФОМ, 75% участников опроса считают, что глава государства хорошо справляется со своей работой. Это на 2 процентных пункта выше по сравнению с данными на 26 апреля.
Положительно работу правительства оценили 47% опрошенных, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина – 53%.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 39%, ЛДПР – 11%, КПРФ – 8%, «Новых людей» – 6%, «Справедливой России» – 4%.
По данным аналитического центра ВЦИОМ, уровень доверия Путину с 4 по 10 мая составил 72,1%, что выше на 1,1 п. п данных опроса с 13 по 19 апреля. Показатель одобрения деятельности президента достиг 66,8% (выше на 1,2 п. п.).
Работу Мишустина положительно оценили 42,2% респондентов. На прямой вопрос о доверии Мишустину положительно ответили 52,6% участников исследования. Среди лидеров парламентских партий Геннадию Зюганову (КПРФ) доверяют 36,9% опрошенных, Сергею Миронову («Справедливая Россия») – 29,7%, Леониду Слуцкому (ЛДПР) – 22,6%, Алексею Нечаеву («Новые люди») – 10,9%.
Результаты ВЦИОМ также показали распределение партийной поддержки. «Единая Россия» получила 31,2%, КПРФ – 11,9%, ЛДПР – 11,6%, «Новые люди» – 9,1%, «Справедливая Россия» – 4,2%.
Как писали «Ведомости», ВЦИОМ перешел к комбинированному методу исследования политических предпочтений россиян. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований рассказал представитель центра Михаил Мамонов, пояснив, что телефонные и поквартирные опросы имеют «существенную специфику» именно в связи с разницей метода сбора данных. Он отметил кризис телефонных опросов. Такая социология столкнулась с несколькими проблемами: ухудшением качества связи, ростом недоверия из-за телефонного мошенничества и введением маркировки звонков, признает Мамонов.