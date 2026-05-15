ФОМ и ВЦИОМ зафиксировали рост доверия к президенту

Как писали «Ведомости», ВЦИОМ перешел к комбинированному методу исследования политических предпочтений россиян. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований рассказал представитель центра Михаил Мамонов, пояснив, что телефонные и поквартирные опросы имеют «существенную специфику» именно в связи с разницей метода сбора данных. Он отметил кризис телефонных опросов. Такая социология столкнулась с несколькими проблемами: ухудшением качества связи, ростом недоверия из-за телефонного мошенничества и введением маркировки звонков, признает Мамонов.