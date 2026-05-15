Социологи объяснили расхождение рейтингов партий

Социологи объяснили расхождение рейтингов партийВЦИОМ и ФОМ изменили методологию исследований электоральных настроений
На старте федеральной избирательной кампании спор о партийных рейтингах превратился в спор о методах их измерения. Представители крупнейших социологических центров на круглом столе «Рейтинги политических партий на старте избирательной кампании» (проводил ЭИСИ) обсуждали уже не столько показатели поддержки партий, сколько то, каким образом они получаются.
Главный тезис оказался почти единодушным: электоральный рейтинг – это не прогноз итогов голосования, а инструмент фиксации текущих настроений. Различия в рейтингах связаны не только с методами опросов, но и с уровнем электоральной мобилизации, объясняет директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.
Рейтинги часто воспринимаются штабами и политиками как «приговор», считает политолог Павел Данилин. По его словам, реальные результаты выборов определяются не только текущими симпатиями избирателей, но и уровнем мобилизации, явкой и качеством кампании.
Особое внимание участники дискуссии уделили кризису телефонных опросов (их использует ВЦИОМ). Такая социология столкнулась с несколькими проблемами: ухудшением качества связи, ростом недоверия из-за телефонного мошенничества и введением маркировки звонков, признает директор по политическим исследованиям ВЦИОМа Михаил Мамонов.
С мая ВЦИОМ перешел на комбинированную модель исследований. Теперь политические замеры строятся на базе двух каналов – телефонных интервью и поквартирных опросов face-to-face (f-2-f). В каждом исследовании участвуют 1600 респондентов: половину опрашивают по телефону, половину – лично.
В ФОМе, напротив, продолжают делать ставку на поквартирные опросы. Управляющий директор проектов ФОМа Лариса Паутова заявила, что именно личный контакт обеспечивает высокую достижимость респондентов и позволяет получать более содержательные ответы. Она отметила, что f-2-f-опросы сохраняют преимущество благодаря «живому человеческому общению».
Первый комбинированный замер ВЦИОМа показал поддержку «Единой России»» на уровне 31,2%. По оценке ФОМа, партия власти получает 39%.
Еще один вопрос, который затронули участники дискуссии, – это роль онлайн-социологии. Например, начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова считает, что онлайн-методики обеспечивают высокую скорость получения данных, позволяют проводить каскадные замеры общественных настроений и в ряде случаев дают более откровенные ответы за счет отсутствия личного контакта с интервьюером. Различия между рейтингами крупнейших центров становятся уже не признаком ошибки, а отражением того, насколько фрагментированным и неоднородным становится само электоральное поведение, следует из обсуждений в рамках круглого стола.
Опросы, полученные при опросе f-2-f, оказываются в итоге ближе к результатам выборов, поэтому лучше ориентироваться на них, сказал «Ведомостям» социолог Денис Волков. При этом сами опросы не сильно формируют настроения избирателей, так как основная масса за ними не следит, констатирует он. Кроме того, нередко бывает, что результаты опросов сильно искажены так называемыми социально одобряемыми ответами, напоминает политолог Константин Калачев.
В целом же, по мнению Волкова, гораздо важнее, насколько активно и ярко проводится избирательная кампания, говорят ли партии что-то новое. «Если кампания неинтересная или вообще отсутствует (как часто бывает), то она настроения и не меняет», – резюмировал он.