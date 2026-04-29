Политологи дали первые прогнозы результатов партий на выборах в Госдуму

Политологи дали первые прогнозы результатов партий на выборах в ГосдумуОни считают, что «Единая Россия» может выиграть 192–205 округов и получить 55% по списку, КПРФ будет на втором месте
«Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре, может набрать не менее 55% голосов. Об этом говорится в докладе «На старте думской кампании: базовые тренды, «новые колеблющиеся», предварительный прогноз», подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), которое возглавляет член «Единой России», политолог Дмитрий Орлов. «Ведомости» ознакомились с докладом.
Результат «Единой России» может быть в коридоре 54–57% голосов. КПРФ наберет 13–15%, ЛДПР – 11–13%, «Новые люди» – 6–8%, а «Справедливая Россия» – 4–6%, говорится в докладе. В начале года вице-губернаторам по внутренней политике дали установку, что результат единороссов на думских выборах должен быть не менее 55% при явке 50%, писали «Ведомости». Разрыв между КПРФ и ЛДПР сократится по сравнению с прошлыми кампаниями, а «Новые люди» со «Справедливой Россией» будут бороться за четвертое место, прогнозируют эксперты.
Что касается результатов партий по одномандатным округам, то эксперты прогнозируют, что «Единая Россия» выиграет 192–205 округов из 225, КПРФ – 7–10 округов, «Справедливая Россия» – 4–7 округов, ЛДПР и «Новые люди» – по 2–4 округа, самовыдвиженцы могут получить 4–6 округов. Более активная конкуренция среди оппозиции может привести к размыванию результатов их кандидатов по округам, особенно в крупных городах, где доля колеблющегося электората выше. «Это может заметно осложнить кампании оппозиционных кандидатов-одномандатников, в том числе уже имевших опыт побед на выборах в Госдуму», – говорится в докладе.
Основная конкуренция в одномандатных округах будет идти между кандидатами от «Единой России» и оппозиционными игроками, но чем выше уровень конкуренции и меньше разрыв в поддержке между оппозиционными кандидатами, тем сложнее самому сильному из них стать главным центром притяжения протестного электората, поясняет Орлов: «Более высокий уровень конкуренции за колеблющийся протестный электорат между оппозиционными кандидатами-одномандатниками может наблюдаться в крупных городах, где доля таких избирателей выше, а статусных оппозиционных кандидатов – больше».
На оппозиционном фланге вырос «уровень дробности электората на фоне стартового показателя». В АПЭК делают вывод, что такая ситуация не означает, что оппозиция не сможет нарастить поддержку после старта избирательной кампании. Но по опыту региональных выборов 2025 г. партиям парламентской оппозиции сложно мобилизовывать избирателей «за пределами своих электоральных ниш».
Ядерный электорат КПРФ – люди старшего возраста из нижних сегментов среднего класса и менее обеспеченных групп населения, у «Справедливой России» – избиратели старшего среднего и пенсионного возраста, протестная часть сотрудников бюджетных учреждений и рабочих, говорит Орлов. «Электорат ЛДПР – избиратели среднего и молодого возраста, в значительной степени жители малых и средних городов, а также северных регионов. Ядро поддержки «Новых людей» – избиратели молодого и среднего возраста, представляющие средний класс крупных городов».
Партии могут укрепить поддержку за счет колеблющегося электората, не относящегося к их ядру, говорит эксперт: «Например, в ходе предыдущих кампаний многие либеральные избиратели могли отдавать голоса за КПРФ, «Справедливая Россия» может становиться зоной притяжения более широкого социал-консервативного электората там, где ее представляют популярные и ресурсные региональные политики, а «Новые люди» – привлекать более возрастного протестного избирателя, например, в случае активных кампаний кандидатов-одномандатников».
В целом с прогнозным распределением результатов партий можно согласиться, хотя конкретные цифры могут несколько отличаться, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Многое будет зависеть от явки и поведения неопределившихся избирателей. А также от новостной повестки в активной фазе кампании».
Костин приводит свой прогноз. По его мнению, «Единая Россия» по списку наберет более 50%, КПРФ – 12–14%, ЛДПР – 9–11%, «Новые люди» – 8–10%, «Справедливая Россия» – 5–6%. Что касается одномандатных округов, по ним давать прогнозы сложнее – до появления кандидатов, говорит эксперт: «Если не учитывать согласованные округа, где «Единая Россия» не будет выставлять кандидатов, то примерно в 20 округах потенциально может быть конкурентный сценарий – но это будет зависеть от зарегистрированных кандидатов».