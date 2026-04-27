Единороссы продлят срок подачи заявлений на праймериз

Это позволит утрясти вопросы с потенциальной конфигурацией списка
Евгений Мездриков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В «Единой России» (ЕР) обсуждают возможный перенос даты окончания подачи заявок для участия в праймериз перед выборами в Госдуму. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, близких к руководству партии. Сейчас запланировано, что выдвижение кандидатов на праймериз завершится 30 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая.

Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента (АП), считает, что «могут незначительно подвинуть» дату подачи заявок для участия, но в целом тайминг не изменится. Вряд ли речь идет о продлении сроков больше чем на неделю-две, говорит источник, близкий к руководству партии.

По словам одного из источников, в пользу решения говорит то, что конфигурацию списков – партийных и по округам – пока «утрясли не до конца». «Условно, свою судьбу (имеются в виду шансы на выдвижение и избрание. – "Ведомости"), какой бы она ни была, сейчас знает не каждый депутат», – отметил один из собеседников.

Несколько глав заксобраний пошли на праймериз «Единой России» в Госдуму

Во многих регионах еще финально не ясно, кто от них пойдет в Госдуму, говорит близкий к АП источник. Кроме того, до сих пор есть вопрос, как встроить на проходные места людей, которых хотели избрать по определенной квоте, говорит он. Два собеседника «Ведомостей» поясняют: если завершить прием заявок на предварительное голосование, то «инсталлировать» людей в списки будет сложней. Хотя съезд позволяет выдвинуть любых кандидатов, делать это «мимо праймериз» не принято, считают источники.

Перенос сроков праймериз происходит не первый год, отмечает собеседник, близкий к ЕР. «Никто никогда не успевает [все согласовать] вовремя. Тем более в этом году – когда совмещаются и 39 кампаний по выборам в заксобрания, и думские выборы», – говорит он.

Собрание ЕР

На внеочередном собрании фракции ЕР в Госдуме 24 апреля депутаты обратились к президенту Владимиру Путину с предложением о реструктуризации бюджетных кредитов регионов в размере более 100 млрд руб. в 2026 г. В случае поддержки предложения главой государства необходимый для этого механизм будет разработан и внесен законопроектом фракции, а затем регионы внесут соответствующие изменения в свои бюджеты, говорили источники «Ведомостей». На мероприятии присутствовало около 200 депутатов, рассказал один из источников.

Например, в предыдущую думскую кампанию в 2021 г. сроки окончания подачи заявлений тоже сдвигали – с 29 апреля на 14 мая. С просьбой об этом обращались региональные оргкомитеты, говорили тогда в ЕР. «Наша с вами задача – всем им дать возможность участвовать в этом ответственном, дисциплинирующем инструменте, который называется в ЕР «предварительное голосование», – говорил тогда председатель федерального оргкомитета праймериз, сенатор Александр Карелин.

Перенос срока подачи заявок на участие в предварительном голосовании происходил и раньше, на других кампаниях, подтверждает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Причины, как правило, технологические и политические. Возможно, это случится и в этот раз, отмечает эксперт.

Кто шел мимо праймериз

Без учета праймериз единороссы выдвинули в ГД в 2021 г. четырех кандидатов в одномандатных округах и почти всех лидеров групп, писали «Ведомости». Через праймериз не проходили, например, экс-губернаторы Шолбан Кара-оол (Тува) и Алексей Гордеев (Воронежская обл.).

По его словам, у предварительного голосования несколько целей. Главная – в ходе публичной открытой процедуры определить наиболее достойных и избираемых кандидатов. Кроме того, важно протестировать партийную электоральную машину, работу региональных штабов, сформировать избирательную конструкцию в регионах, минимизировав возможные внутренние противоречия, сказал Костин «Ведомостям».

Продление сроков подачи заявок – один из инструментов достижения этих целей. На сроки главной процедуры – самого голосования – и подсчета голосов перенос сроков не повлияет, уверен эксперт.

В подготовке материала участвовал Максим Иванов

