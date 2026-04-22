Главная / Политика /

Несколько глав заксобраний пошли на праймериз «Единой России» в Госдуму

Это говорит о желании губернатора поменять человека на должности или провести в федеральный парламент доверенное лицо
Александр Тихонов
Часть выдвинувшихся спикеров могут остаться «паровозами» списков ЕР / Пресс-служба Совета Федерации
Часть выдвинувшихся спикеров могут остаться «паровозами» списков ЕР / Пресс-служба Совета Федерации

Четверо председателей региональных парламентов подали документы для участия в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, обратили внимание «Ведомости». Элиссан Шандалович (заксобрание Карелии) и Сергей Грачев (заксобрание Оренбургской области) примут участие в предвыборной партийной процедуре по списку. На праймериз для участия в выборах легислатур они не заявлялись.

Председатели Мурманской областной думы Сергей Дубовой и заксобрания Еврейской автономной области (ЕАО) Андрей Голубь подали документы для участия в праймериз по отбору кандидатов и в Госдуму, и в региональные парламенты. Дубовой участвует в думских праймериз по списку, Голубь – по одномандатному округу.

Грачев участвовал в выборах депутатов Госдумы в 2021 г. (шел третьим в оренбургской региональной группе списка ЕР), но отказался от мандата. В результате в восьмой созыв нижней палаты парламента прошел следовавший за ним по списку Владимир Ильиных.

Карелия и Мурманская области пять лет назад были включены в одну региональную группу ЕР. В случае повторения такого расклада Шандалович и Дубовой при успешном прохождении праймериз могут попасть в одну региональную группу.

Кто из руководящего состава ЕР в Госдуме пошел на праймериз

С предложением выдвинуться на выборы в Госдуму к спикеру карельского парламента обратился председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Леонид Леонтюк. Под письмом последнего подписались глава республиканской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ генерал-майор Виктор Константинов, председатель патриотического движения «Карельский фронт», инструктор по тактической медицине Юлия Рудакова и председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Алексей Белянинов.

Шандалович по профессии врач анестезиолог-реаниматолог, служил добровольцем в военно-полевом госпитале под Луганском. В период пандемии коронавируса в 2020 г. работал врачом-волонтером в красной зоне отделения реанимации Медвежьегорской больницы.

Голубь выдвинул свою кандидатуру на праймериз в Еврейском одномандатном округе, от которого, как писали «Ведомости» 1 апреля, скорее всего, будет выдвинут первый зампредседателя думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, представляющий в нынешнем созыве Калмыкию. Последний подал заявление на участие в праймериз в ЕАО 15 апреля.

Участие целого ряда спикеров заксобраний в думских праймериз выглядит не случайностью, а показателем того, что партия делает ставку на максимально управляемые, статусные и встроенные в региональную систему фигуры, говорит президент Центра региональной политики Илья Гращенков. «Считать возможное избрание в Госдуму безусловным повышением я бы не стал. Формально федеральный мандат престижнее и дает больший политический масштаб, но по реальному влиянию все зависит от конфигурации. Спикер сильного регионального парламента нередко глубже встроен в принятие решений на территории, чем рядовой депутат Госдумы», – считает он.

Решение перейти на федеральный уровень не является идеальным для спикеров заксобраний, поскольку с уходом в Госдуму они рискуют потерять влияние в регионе, согласен политолог Ростислав Туровский. «Оно [решение] может быть обусловлено стремлением губернатора поменять спикера или провести доверенного человека в федеральный парламент. И не обязательно все выдвинувшиеся реально будут претендовать на думский мандат, могут остаться и «паровозами», – сказал эксперт «Ведомостям».

