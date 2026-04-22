Несколько глав заксобраний пошли на праймериз «Единой России» в Госдуму

Участие целого ряда спикеров заксобраний в думских праймериз выглядит не случайностью, а показателем того, что партия делает ставку на максимально управляемые, статусные и встроенные в региональную систему фигуры, говорит президент Центра региональной политики Илья Гращенков. «Считать возможное избрание в Госдуму безусловным повышением я бы не стал. Формально федеральный мандат престижнее и дает больший политический масштаб, но по реальному влиянию все зависит от конфигурации. Спикер сильного регионального парламента нередко глубже встроен в принятие решений на территории, чем рядовой депутат Госдумы», – считает он.