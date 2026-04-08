Премьер Чечни Даудов и пять его заместителей заявились на праймериз ЕР

Сейчас многие крупные представители региональной элиты заявляются на праймериз ЕР, говорит политолог Ростислав Туровский. «Но я бы не спешил с выводами о том, что они обязательно будут участвовать в выборах и претендовать на мандаты. Думская карьера интересна не всем, но всем интересно зафиксировать свой статус в элите», – сказал эксперт. По мнению Туровского, эта ситуация отражает и неполную определенность с тем, кого партия все-таки будет выдвигать.