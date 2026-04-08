Премьер Чечни Даудов и пять его заместителей заявились на праймериз ЕР

Премьер Чечни Даудов и пять его заместителей заявились на праймериз ЕРСыновей главы республики Рамзана Кадырова среди участников партийной процедуры пока нет
Председатель правительства Чечни Магомед Даудов и пять его заместителей, в том числе министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, подали документы для участия в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Часть членов республиканского кабмина, включая премьера и вице-премьера Дудаева, также заявились на праймериз для участия в выборах в парламент Чечни (пройдут в единый день голосования 20 сентября).
Даудов и Дудаев будут участвовать в думских праймериз по списку партии. Ряд вице-премьеров заявились на предварительное голосование ЕР по Чеченскому одномандатному округу. «Ведомости» направили запрос Дудаеву относительно участия премьера и вице-премьеров в праймериз ЕР.
Всего у премьер-министра Чечни девять заместителей. Вице-премьеры Усман Баширов, Ахмат Кадыров (старший сын главы республики), Султан Тагаев и Бекхан Таймасханов не участвуют в партийной процедуре, следует из данных на сайте предварительного голосования. Ранее на думские праймериз в Чечне заявился мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров (родственник главы республики), писали «Ведомости» 6 апреля.
Чеченский одномандатный округ в нынешнем созыве Госдумы представляет Адам Делимханов (участвует в праймериз ЕР). Также на этот округ заявились депутат парламента Чечни Зелимхан Джамалдинов, мэр Аргуна Илес Масаев, вице-премьер региона Висхан Мацуев, вице-спикер чеченского парламента Аднан Нагаев и начальник республиканского управления ГИБДД Идрис Черхигов.
Сейчас многие крупные представители региональной элиты заявляются на праймериз ЕР, говорит политолог Ростислав Туровский. «Но я бы не спешил с выводами о том, что они обязательно будут участвовать в выборах и претендовать на мандаты. Думская карьера интересна не всем, но всем интересно зафиксировать свой статус в элите», – сказал эксперт. По мнению Туровского, эта ситуация отражает и неполную определенность с тем, кого партия все-таки будет выдвигать.
Участие руководства Чечни в праймериз ЕР может быть связано со стратегией повышения престижа внутрипартийной процедуры, сказал «Ведомостям» руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров.
Праймериз ЕР в субъектах Северного Кавказа свойственна «дозируемая» конкуренция, говорит эксперт Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. По его мнению, приоритетными при отборе кандидатов в этом регионе будут их принадлежность к военизированным структурам и участие в спецоперации, так как на Кавказе в последние годы «происходит усиление военного контингента».
Даудов – один из главных соратников Рамзана Кадырова и один из наиболее влиятельных политиков Чечни. Глава республики публично называет его «близким другом», «братом», «верным товарищем». На протяжении девяти лет Даудов возглавлял парламент республики. 15 мая 2024 г. после совещания с Кадыровым Даудов решил сложить с себя полномочия спикера заксобрания. Спустя несколько дней он возглавил правительство республики. В 2025 г. президент России Владимир Путин присвоил премьеру Чечни воинское звание генерал-лейтенанта.
На выборах депутатов Госдумы в 2021 г. региональная группа по Чечне включала в себя четырех кандидатов. Первым номером шел глава республики Кадыров. Баллотировавшиеся за ним Шамсаил Саралиев, Ахмед Догаев и Руслан Лечхаджиев получили депутатские мандаты. ЕР набрала в регионе 96,13% голосов.