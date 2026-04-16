Кто из руководящего состава ЕР в Госдуме пошел на праймериз

Кто из руководящего состава ЕР в Госдуме пошел на праймеризНе все из известных единороссов пока заявили об участии в партийной процедуре
Шесть из семи заместителей спикера Госдумы Вячеслава Володина, представляющих «Единую Россию» (ЕР), заявились на праймериз. Единственное исключение – бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, после ухода из правительства в 2024 г. избравшаяся от Ростовской области. Обсуждается, что она пойдет на выборы, говорили близкие к администрации президента собеседники «Ведомостей» в начале апреля.
Первый вице-спикер Александр Жуков будет участвовать в праймериз по списку в Новосибирской области. От региональной группы ЕР, объединяющей этот регион с Омской областью, он избирался в 2016 и 2021 гг. Алексей Гордеев выдвинулся на праймериз в Воронежской области, в которой он был губернатором с 2009 по 2017 г. Вице-спикер подал документы и по списку, и по Павловскому округу, от которого избирался в 2021 г.
Анна Кузнецова подала заявку на участие в предварительном голосовании по списку ЕР в Саратовской области, родном регионе Володина. В нынешний созыв она баллотировалась в федеральной части списка. Спикер Госдумы пошел на праймериз и по списку, и по Саратовскому округу, от которого был избран в 2021 г. Ранее на участие в партийной процедуре заявились Ирина Яровая по Камчатскому округу, Шолбан Кара-оол по списку в Туве и Петр Толстой по списку по Москве и Люблинскому округу, писали «Ведомости».
Девять из 17 глав комитетов, представляющих ЕР, уже пошли на праймериз. Глава комитета по делам национальностей Владимир Иванов 7 апреля заявился на предварительное голосование по списку в Ставропольском крае, который представляет и сейчас.
В тот же день документы подал председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Он претендует на выдвижение по спискам ЕР от Волгоградской области. «Для меня сегодня действительно важное событие. В третий раз я подаю документы на участие в предварительном голосовании ЕР – на право избираться депутатом от Волгоградской области», – цитирует депутата сайт партии.
14 апреля на праймериз по своему Унечскому округу в Брянской области заявился председатель комитета по физической культуре и спорту (бывший министр спорта РФ) Олег Матыцин. Как и Абрамченко, он избрался в Госдуму после ухода из правительства.
15 апреля документы для участия в праймериз в Воронежской области подал руководитель центрального исполнительного комитета ЕР Александр Сидякин. Как «исключительно эффективного» депутата в нижней палате, регионе и партии его охарактеризовал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Сидякин в 2021 г. был избран по списку ЕР в Воронежской области. По округам регион в Госдуме представляют Гордеев, Андрей Марков, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов (все, кроме Маркова, уже подали документы на праймериз). В новой нарезке в 2025 г. количество одномандатных округов в Воронежской области сократилось с четырех до трех. Больше из руководства ЦИК партии пока на праймериз никто не заявился.
До сих пор не зарегистрировались на праймериз (по данным сайта предварительного голосования) председатели комитета по молодежной политике Артем Метелев и по обороне Андрей Картаполов. Оба избирались по списку в Москве, но их выдвижение на новый срок под вопросом, отмечают собеседники «Ведомостей».
Не подали документы глава комитета по бюджету Андрей Макаров (был в списке по Чувашии, Нижегородской и Рязанской областям), по культуре Ольга Казакова (избиралась по округу в Ставрополье) и по промышленности Владимир Гутенев (по списку в Самарской области). Источники говорили, что они пойдут на выборы.
Также пока не заявился на праймериз глава комитета по экологии Дмитрий Кобылкин (избирался по списку в Курганской, Тюменской областях, ХМАО, ЯНАО). «Ведомости» писали, что он один из кандидатов на пост руководителя фракции.
Заявки на участие в праймериз ЕР принимаются до конца апреля, само голосование пройдет с 25 по 31 мая.
По словам собеседника, близкого к партии, зачастую выдвижение откладывается на последний момент. Этому предшествуют консультации с властями, но даже по ходу праймериз или после их завершения может измениться мнение относительно необходимости и места выдвижения кандидата, добавил источник. Окончательную точку ставит в вопросе съезд (пройдет у ЕР в июне).