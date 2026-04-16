Кто из руководящего состава ЕР в Госдуме пошел на праймериз

15 апреля документы для участия в праймериз в Воронежской области подал руководитель центрального исполнительного комитета ЕР Александр Сидякин. Как «исключительно эффективного» депутата в нижней палате, регионе и партии его охарактеризовал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Сидякин в 2021 г. был избран по списку ЕР в Воронежской области. По округам регион в Госдуме представляют Гордеев, Андрей Марков, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов (все, кроме Маркова, уже подали документы на праймериз). В новой нарезке в 2025 г. количество одномандатных округов в Воронежской области сократилось с четырех до трех. Больше из руководства ЦИК партии пока на праймериз никто не заявился.