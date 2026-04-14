Соратник Володина Виктор Кидяев пока не выдвинулся на праймериз

Соратник Володина Виктор Кидяев пока не выдвинулся на праймеризОн четырежды избирался в нижнюю палату парламента
Давний соратник спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутат нижней палаты Виктор Кидяев может не пойти на выборы в 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близкие к администрации президента. На проходящие сейчас праймериз «Единой России» Кидяев документы до сих пор не подал. Время еще есть – регистрация кандидатов проходит до 30 апреля. Депутат не стал отвечать на вопрос «Ведомостей» о своих планах.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», он может перейти на работу в Саратовскую или Смоленскую область (там у спикера есть подшефные объекты в селе Высокое и деревне Дугино). На выборы в Госдуму 2021 г. Кидяев шел в региональной группе по Саратовской области. Он был на третьем месте в списке по группе после Володина и Глеба Хора. Володин тогда выдвигался еще по Саратовскому одномандатному округу – и именно этот мандат и взял. В итоге в Думу по списку прошли Хор, Кидяев и Виталий Ефимов, который был на четвертом месте в списке.
Не исключено, говорит третий собеседник «Ведомостей», что Кидяев просто сменит регион прописки. Тогда он пойдет в Госдуму, к примеру, от родной Мордовии, говорит он. Четвертый собеседник отмечает, что «квота», в т.ч. у спикера, в Госдуме не резиновая.
69-летний Кидяев родился в Мордовии, после армии работал на разных предприятиях, дослужился до директора Зубово-Полянской трикотажной фабрики. В 1996–2009 гг. был главой Зубово-Полянского района Мордовии. Кидяев был депутатом Госдумы нескольких созывов. Он был депутатом части V созыва (2009–2011 гг.) от «Единой России», затем депутатом VI (2011–2016), VII (2016–2021) и VIII (2021–2026) созывов. В прошлом созыве был первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия», тогда думскими единороссами руководил Сергей Неверов.
Кидяев известен тем, что возглавляет Общероссийский конгресс муниципальных образований. Он занимался тематикой местного самоуправления (МСУ), когда Володин был первым заместителем руководителя администрации президента, курирующим внутреннюю политику (2011–2016). При сменившем в 2016 г. Володина в Кремле Сергее Кириенко эта роль отведена Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Кроме того, в прошлом, VII созыве (2016–2021) Кидяев возглавлял комитет по федеративному устройству и МСУ.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов