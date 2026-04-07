В Госдуму может выдвинуться глава Россотрудничества Евгений Примаков

В Госдуму может выдвинуться глава Россотрудничества Евгений ПримаковНа выборах «Единая Россия» может усилить свои ряды статусными представителями власти
Среди кандидатов, которые рассматриваются для выдвижения в Госдуму от «Единой России», – глава Россотрудничества Евгений Примаков. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника – близкий к администрации президента (АП) и близкий к Россотрудничеству. В 2018–2020 гг. он уже был членом нижней палаты, работал в комитете по международным делам.
Руководитель федерального агентства приходится внуком Евгению Примакову – одному из самых известных советских востоковедов, бывшему руководителю Службы внешней разведки, главе МИДа и премьер-министру в 1998–1999 гг. Глава Россотрудничества – историк по образованию, окончил РГГУ, в 2000-х работал корреспондентом на Ближнем Востоке. В 2005–2007 гг. – шеф ближневосточного бюро НТВ, позже – заведующий бюро «Первого канала» в Израиле. С 2011 г. Примаков работал в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, затем – автором и ведущим программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».
Позже был членом Общественной палаты (назначен главой государства), советником спикера Госдумы Вячеслава Володина. В 2018 г. был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина, а после этого избрался на довыборах в Госдуму по Саратовской области. Ее же представляет и спикер нижней палаты Вячеслав Володин. В 2020 г. возглавил Россотрудничество.
Что входит в задачи Россотрудничества
– взаимодействие в научной, образовательной, культурной и иных областях с госструктурами и НКО иностранных государств, с международными организациями
– взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в осуществлении государственной политики, направленной на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом
– содействие развитию международных связей РФ в сфере образования, продвижению на мировой рынок образовательных услуг российских образовательных учреждений и др.
Россотрудничество подведомственно МИДу, его представитель на вопрос о возможных перестановках отметил, что это вопрос Кремля. От комментариев отказался и сам Примаков.
Близкий к «Единой России» собеседник отмечает, что обсуждение кандидатуры не означает финального решения, но у партии есть желание усилить списки сильными фигурами, в том числе действующих представителей власти. Не факт, что все они пойдут в парламент, для многих это «подстраховка», говорит он.
Разговоры об уходе Примакова с поста главы Россотрудничества идут давно («Ведомости» писали о такой вероятности в 2024 г.), но вероятно, что окончательного решения по фигуре, которая заменит его, еще не принято, считает эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов. В этом аспекте важно учитывать, что Россотрудничество в последние годы концентрируется не на дальнем зарубежье, а на ближнем, и это позволяет говорить о взаимосвязи его работы с новым управлением в АП под кураторством первого заместителя ее руководителя Сергея Кириенко.
Осенью 2025 г. в АП было создано новое управление – по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Его начальником стал гендиректор компании «Росатом международная сеть» Вадим Титов. В интервью «Ведомостям» в январе 2026 г. Примаков рассказал о координации с этим управлением – он назвал его «мозговым центром», который будет ставить задачи его агентству.
Есть страны, которые в последние годы активно препятствуют деятельности Россотрудничества, особенно в Западной Европе, говорил «Ведомостям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом в дружественных странах необходимость активизации работы агентства, наоборот, резко возросла.
Дальнейшее развитие Россотрудничества, уверен Кортунов, будет определено его финансовой базой: если она не изменится, то и приоритеты будут прежними – работа с гражданами стран СНГ, ориентированными на Россию, ближнее зарубежье и т. п. Если же у агентства появятся новые фонды, то это позволит расширить географию для активной деятельности, а также пересмотреть приоритеты, говорит эксперт. Но так или иначе стратегия Россотрудничества будет связана с уточнением внешнеполитических приоритетов страны в целом, сказал Кортунов «Ведомостям».