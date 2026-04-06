Зачем мэры идут на думские праймериз «Единой России»

Мэр Ялты Павленко решение об участии в праймериз ЕР назвала на своей странице в VK «обдуманным и взвешенным». «Для меня это возможность напрямую влиять на то, как будет развиваться мой регион, мой Крым, моя страна. Готова использовать опыт, полученный за годы работы и главой администрации, и руководителем легендарных винодельческих предприятий Крыма, и продолжить созидать уже в новом статусе», – написала она. До муниципальной карьеры Павленко работала на руководящих должностях на винзаводе «Ливадия», возглавляла завод шампанских вин «Новый Свет» и АО «Массандра».