Зачем мэры идут на думские праймериз «Единой России»Их легче «приземлить» на округ, но массовым явлением это не станет
Мэр Ярославля Артем Молчанов, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и мэр Ялты Янина Павленко решили участвовать в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, выяснили «Ведомости». Молчанов заявился в Ростовском одномандатном округе, Кадыров – по спискам партии. Павленко, сообщившая о решении участвовать в праймериз секретарю крымского отделения ЕР Владимиру Константинову, пока не зарегистрирована на сайте предварительного голосования.
Кадыров участвует в думских праймериз ЕР не впервые. В 2021 г. он также заявлялся на эту партийную процедуру, но занял шестое место и не был выдвинут в списке кандидатов в депутаты Госдумы. В сентябре 2026 г. истекает срок полномочий четвертого созыва Грозненской городской думы, а вместе с ним – и мэра столицы Чечни.
В Ростовский избирательный округ, где участвует в праймериз Молчанов, входит лишь треть Ярославля (Кировский и Красноперекопский районы), тогда как большая часть города включена в Ярославский округ, по которому будет баллотироваться первый губернатор Ярославской области в новой истории Анатолий Лисицын («Справедливая Россия»; СР). 12 марта «Ведомости» сообщали, что его позвал на выборы от ЕР нынешний глава Ярославской области беспартийный Михаил Евраев. Лисицын согласился, вышел из СР и заявился на праймериз, но затем передумал и решил баллотироваться самовыдвиженцем.
Ростовский одномандатный округ в нынешнем созыве Госдумы представляет депутат всех созывов Анатолий Грешневиков (СР). 20 января «Ведомости» сообщали, что Грешневиков, избиравшийся от этого округа еще в Верховный совет РСФСР в 1990 г., возможно, не пойдет на очередные выборы. Мэрия Ярославля, где работает Молчанов, находится именно в Кировском районе, который относится к Ростовскому одномандатному округу.
Мэр Ярославля в случае победы на выборах «сможет представлять интересы всего нашего региона на федеральном уровне и оказывать максимальную поддержку социально значимым проектам Ярославской области», писал Евраев в своем Telegram-канале 19 марта. И губернатор, и мэр являются выходцами из ФАС и до 2021 г. отношения к Ярославской области не имели.
Мэр Ялты Павленко решение об участии в праймериз ЕР назвала на своей странице в VK «обдуманным и взвешенным». «Для меня это возможность напрямую влиять на то, как будет развиваться мой регион, мой Крым, моя страна. Готова использовать опыт, полученный за годы работы и главой администрации, и руководителем легендарных винодельческих предприятий Крыма, и продолжить созидать уже в новом статусе», – написала она. До муниципальной карьеры Павленко работала на руководящих должностях на винзаводе «Ливадия», возглавляла завод шампанских вин «Новый Свет» и АО «Массандра».
Мэры могут быть потенциально сильными кандидатами в округах, поскольку являются публичными персонами и имеют свой ресурс для участия в кампании, говорит политолог Ростислав Туровский. В случае выдвижения это означает практически гарантированный успех, считает он.
«Но обратная сторона их участия – это необходимость подыскивать новых мэров, что не всегда легко и удобно. Во всех трех случаях – Чечни, Крыма и Ярославской области – замены в случае их ухода в парламент будут означать серьезные перестановки в элитах в целом. В сухом остатке мы видим, что выдвижение ряда мэров на думских выборах произойдет, но все же массовым явлением это не станет», – сказал эксперт «Ведомостям».
Мэр – не просто политик, а человек с управленческим статусом, ресурсом и понятным образом хозяйственника, говорит политолог, президент Центра региональной политики Илья Гращенков. «Особенно это важно там, где округ конкурентный и нужен кандидат тяжелее обычного партийца <...> Мэра легче «приземлить» на округ», – считает он.