На праймериз уже пошел спикер Госдумы, четверо его замов и шесть глав комитетов

Шесть из 17 председателей комитетов от «Единой России» уже подали заявки на праймериз по тем же регионам, от которых шли и в текущий созыв. Это глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников (по списку в Свердловской области), комитета по информполитике Сергей Боярский (по списку в Санкт-Петербурге), комитета по контролю Олег Морозов (по Нижнекамскому округу в Татарстане), комитета по экономполитике Максим Топилин (по списку в Татарстане), комитета по строительству Сергей Пахомов (Сергиево-Посадский округ в Мособласти), а также председатель комитета по просвещению Ирина Белых – она вместо Ховринского округа планирует пойти по списку партии в Москве.