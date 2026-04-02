На праймериз уже пошел спикер Госдумы, четверо его замов и шесть глав комитетов

На праймериз уже пошел спикер Госдумы, четверо его замов и шесть глав комитетовПока меньше половины единороссов, занимающих руководящие должности, пошли на предварительное голосование
Пока не все представители «Единой России» из руководящего состава Госдумы подали документы на праймериз. Документы подал спикер, четыре из семи его заместителей-однопартийцев и шесть из 17 глав комитетов, обратили внимание «Ведомости». Председатель Госдумы Вячеслав Володин пошел на праймериз в родной для него Саратовской области и по Саратовскому округу, от которого был избран сейчас. В этом же регионе подала заявку для участия в предварительном голосовании по списку вице-спикер Анна Кузнецова (в 2021 г. была в общефедеральной части списка).
Также из заместителей Володина документы на праймериз подали Ирина Яровая по своему Камчатскому округу, Шолбан Кара-оол по списку в Туве и Петр Толстой по списку по Москве и своему Люблинскому округу. О том, что Толстой может пойти на выборы и возглавить группу в городе, «Ведомости» писали 11 февраля, а о выдвижении Яровой 24 марта.
Пока на сайте праймериз нет информации о выдвижении первого вице-спикера Александра Жукова, вице-спикеров Виктории Абрамченко и Алексея Гордеева. Обсуждается, что они пойдут на выборы, говорят близкие к администрации президента (АП) собеседники «Ведомостей». Жуков избирался по списку в Новосибирской и Омской областях, а Гордеев – от Воронежской области, губернатором которой он был с 2009 по 2017 г. Абрамченко пришла в Госдуму в 2024 г. после ухода с должности вице премьера – она избралась по Южному округу Ростовской области.
Шесть из 17 председателей комитетов от «Единой России» уже подали заявки на праймериз по тем же регионам, от которых шли и в текущий созыв. Это глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников (по списку в Свердловской области), комитета по информполитике Сергей Боярский (по списку в Санкт-Петербурге), комитета по контролю Олег Морозов (по Нижнекамскому округу в Татарстане), комитета по экономполитике Максим Топилин (по списку в Татарстане), комитета по строительству Сергей Пахомов (Сергиево-Посадский округ в Мособласти), а также председатель комитета по просвещению Ирина Белых – она вместо Ховринского округа планирует пойти по списку партии в Москве.
На сайте праймериз пока нет данных о регистрации 11 действующих председателей комитетов. Например, не выдвинулись глава комитета по бюджету Андрей Макаров (был в списке по Чувашии, Нижегородской и Рязанской областям), по культуре Ольга Казакова (по Кавминводскому округу в Ставрополье) и по промышленности Владимир Гутенев (по списку в Самарской области).
Вокруг политиков, если они до сих пор пользуются федеральной поддержкой, возникает интрига, говорит близкий к АП источник «Ведомостей»: ведь важен не только факт выдвижения, но и от какого региона могут пойти руководители самых важных думских комитетов, ведь это укрепляет в т.ч. лоббистский потенциал субъекта.
Гутенев, как писали «Ведомости», теперь планирует пойти на выборы от Ростовской области. Казакова, вероятней всего, вновь пойдет по своему региону, говорит источник «Ведомостей». Вопрос по территории выдвижения Макарова в финальной стадии обсуждения, сказал еще один собеседник.
Пойдет на выборы, но не подал заявку на праймериз глава комитета по экологии Дмитрий Кобылкин (избирался по списку в Курганской, Тюменской областях, ХМАО, ЯНАО) – «Ведомости» сообщали, что он один из кандидатов на пост руководителя фракции.
Также, по словам двух собеседников «Ведомостей», должен подать заявку и нынешний глава комитета по энергетике Николай Шульгинов (по Хакасскому округу). Шульгинов, как Абрамченко и Олег Матыцин, избрались в Госдуму в 2024 г. после ухода из Белого дома.
Пока не заявился на праймериз также глава комитета по транспорту Евгений Москвичев (в 2021 г. избирался по списку в Волгоградской области), по безопасности Василий Пискарев (шел по списку в Мордовии), по спорту Матыцин (по Унечскому округу в Брянской области), по делам национальностей Владимир Иванов (шел по списку в Ставрополье), по молодежной политике Артем Метелев и по обороне Андрей Картаполов (оба избирались по списку в Москве).
Ранее «Ведомости» писали, что выдвижение Картаполова в Госдуму под вопросом. Пока не определено, от какого региона может пойти Метелев, отмечают собеседники «Ведомостей».
Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев накануне сообщил, что на праймериз выдвинулись 1300 человек. Из них действующих депутатов всего 6%. Выдвижение стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая. По его итогам партия определит кандидатов на выборы в Госдуму, а список утвердит на первом этапе съезда, который планируется на 27 июня.
Когда выдвигать свою кандидатуру на праймериз, каждый участник решает сам, особенно если речь о политических тяжеловесах, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества, член предвыборного штаба «Единой России» Константин Костин. «В ходе подачи документов на праймериз во внимание принимаются повестка, интерес медиа и личные планы. Многие, к примеру, предпочитают подавать документы лично, находясь в регионе», – добавляет он.