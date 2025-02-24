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В Госдуме нашли руководителя комитета по делам национальностей

Им станет работавший в Дагестане с нынешним лидером фракции единороссов Васильевым депутат Иванов
Елена Мухаметшина
ТАСС
ТАСС

Президиум фракции «Единая Россия» 24 февраля рекомендовал назначить председателем комитета Госдумы по делам национальностей депутата Владимира Иванова. При этом фракция отзовет с поста председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгу Тимофееву. Она возглавит внутрифракционную группу и станет замруководителя фракции вместо Иванова. Вместо Тимофеевой комитет по развитию гражданского общества возглавит депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова.

Об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников в нижней палате. Вопрос перестановок рассмотрит совет Госдумы 24 февраля, после чего соответствующее постановление на своем заседании 25 февраля примет нижняя палата.

Пресс-служба фракции «Единая Россия» подтвердила «Ведомостям», что 24 февраля на заседании президиума фракции были приняты решения о том, чтобы удовлетворить просьбу депутата Иванова о переходе из комитета по промышленности в комитет по делам национальностей. Его выдвинут на должность председателя комитета по делам национальностей и освободят от должности руководителя внутрифракционной группы – замруководителя фракции «Единая Россия». А Тимофееву снимут с поста главы комитета, избрав ее на должность руководителя внутрифракционной группы – замруководителя фракции «Единая Россия».

Должность главы комитета по делам национальностей освободилась более полугода назад – 11 июня 2024 г. Тогда Госдума приняла постановление о снятии с этого поста Геннадия Семигина из «Справедливой России». С соответствующим предложением выступил лидер справороссов Сергей Миронов. Собеседники «Ведомостей» говорили, что это связано с судебными исками, которые Семигин подал против нескольких военкоров. Миронов тогда предлагал вместо Семигина назначить Лантратову, однако этого не произошло.

О том, что вместо Семигина комитет по делам национальностей может возглавить Иванов, «Ведомости» писали со ссылкой на источники 30 июля 2024 г. При этом какой-то из комитетов должен был отойти эсерам в рамках паритета между «Единой Россией» и оппозиционными фракциями. В нижней палате половину комитетов возглавляют единороссы, другая половина делится между четырьмя другими фракциями в зависимости от количества полученных ими депутатских мандатов. «Перестановки в руководстве комитетов происходят в рамках пакетного соглашения между фракциями», – говорит собеседник в Госдуме.

В начале осенней сессии были кадровые перестановки в руководстве комитетов, однако комитет по делам национальностей они не затронули. Тогда экс-министр энергетики Николай Шульгинов возглавил комитет по энергетике, экс-министр спорта Олег Матыцин – комитет по спорту. Кроме того, изменения произошли и в руководстве комитета по просвещению и комитета по культуре. Председатель последнего Елена Ямпольская в мае стала советником президента. В итоге председатель комитета по просвещению Ольга Казакова возглавила комитет по культуре, а ее во главе комитета по просвещению сменила Ирина Белых.

Иванов не ответил на звонки. «Ведомости» направили запросы Лантратовой и Тимофеевой.

С 2021 г. Иванов – депутат Госдумы и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Кроме того, он считается одним из его ближайших сподвижников. Сам Васильев возглавляет общероссийскую организацию «Ассамблея народов России». Иванов был помощником Васильева с 2012 г., когда тот был главой фракции «Единая Россия» в Госдуме, Иванов был руководителем аппарата фракции. После того как в 2017 г. Васильев стал главой Дагестана, Иванов был назначен руководителем его администрации. Затем в 2021 г. вернулся вместе с ним в Госдуму.

Лантратова в начале 2010-х гг. работала в «Молодой гвардии «Единой России». С 2015 по 2017 г. была ответственным секретарем Совета по правам человека. После этого работала главным советником департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества в Управлении общественных проектов администрации президента. Затем два года работала в Минэкономразвития, а в 2021 г. избралась в Госдуму от партии «Справедливая Россия».

Тимофеева считается депутатом, близким к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Она работала на ставропольском телевидении, затем стала депутатом Ставропольской гордумы. С 2012 г. она является депутатом Госдумы. Затем избиралась в Госдуму в 2016 г., где возглавляла комитет по экологии и была вице-спикером, а с 2021 г. возглавляла комитет по вопросам гражданского общества.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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