В Госдуме нашли руководителя комитета по делам национальностей

В Госдуме нашли руководителя комитета по делам национальностейИм станет работавший в Дагестане с нынешним лидером фракции единороссов Васильевым депутат Иванов
Президиум фракции «Единая Россия» 24 февраля рекомендовал назначить председателем комитета Госдумы по делам национальностей депутата Владимира Иванова. При этом фракция отзовет с поста председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгу Тимофееву. Она возглавит внутрифракционную группу и станет замруководителя фракции вместо Иванова. Вместо Тимофеевой комитет по развитию гражданского общества возглавит депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова.
Об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников в нижней палате. Вопрос перестановок рассмотрит совет Госдумы 24 февраля, после чего соответствующее постановление на своем заседании 25 февраля примет нижняя палата.
Пресс-служба фракции «Единая Россия» подтвердила «Ведомостям», что 24 февраля на заседании президиума фракции были приняты решения о том, чтобы удовлетворить просьбу депутата Иванова о переходе из комитета по промышленности в комитет по делам национальностей. Его выдвинут на должность председателя комитета по делам национальностей и освободят от должности руководителя внутрифракционной группы – замруководителя фракции «Единая Россия». А Тимофееву снимут с поста главы комитета, избрав ее на должность руководителя внутрифракционной группы – замруководителя фракции «Единая Россия».
Должность главы комитета по делам национальностей освободилась более полугода назад – 11 июня 2024 г. Тогда Госдума приняла постановление о снятии с этого поста Геннадия Семигина из «Справедливой России». С соответствующим предложением выступил лидер справороссов Сергей Миронов. Собеседники «Ведомостей» говорили, что это связано с судебными исками, которые Семигин подал против нескольких военкоров. Миронов тогда предлагал вместо Семигина назначить Лантратову, однако этого не произошло.
О том, что вместо Семигина комитет по делам национальностей может возглавить Иванов, «Ведомости» писали со ссылкой на источники 30 июля 2024 г. При этом какой-то из комитетов должен был отойти эсерам в рамках паритета между «Единой Россией» и оппозиционными фракциями. В нижней палате половину комитетов возглавляют единороссы, другая половина делится между четырьмя другими фракциями в зависимости от количества полученных ими депутатских мандатов. «Перестановки в руководстве комитетов происходят в рамках пакетного соглашения между фракциями», – говорит собеседник в Госдуме.
В начале осенней сессии были кадровые перестановки в руководстве комитетов, однако комитет по делам национальностей они не затронули. Тогда экс-министр энергетики Николай Шульгинов возглавил комитет по энергетике, экс-министр спорта Олег Матыцин – комитет по спорту. Кроме того, изменения произошли и в руководстве комитета по просвещению и комитета по культуре. Председатель последнего Елена Ямпольская в мае стала советником президента. В итоге председатель комитета по просвещению Ольга Казакова возглавила комитет по культуре, а ее во главе комитета по просвещению сменила Ирина Белых.
Иванов не ответил на звонки. «Ведомости» направили запросы Лантратовой и Тимофеевой.
С 2021 г. Иванов – депутат Госдумы и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Кроме того, он считается одним из его ближайших сподвижников. Сам Васильев возглавляет общероссийскую организацию «Ассамблея народов России». Иванов был помощником Васильева с 2012 г., когда тот был главой фракции «Единая Россия» в Госдуме, Иванов был руководителем аппарата фракции. После того как в 2017 г. Васильев стал главой Дагестана, Иванов был назначен руководителем его администрации. Затем в 2021 г. вернулся вместе с ним в Госдуму.
Лантратова в начале 2010-х гг. работала в «Молодой гвардии «Единой России». С 2015 по 2017 г. была ответственным секретарем Совета по правам человека. После этого работала главным советником департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества в Управлении общественных проектов администрации президента. Затем два года работала в Минэкономразвития, а в 2021 г. избралась в Госдуму от партии «Справедливая Россия».
Тимофеева считается депутатом, близким к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Она работала на ставропольском телевидении, затем стала депутатом Ставропольской гордумы. С 2012 г. она является депутатом Госдумы. Затем избиралась в Госдуму в 2016 г., где возглавляла комитет по экологии и была вице-спикером, а с 2021 г. возглавляла комитет по вопросам гражданского общества.