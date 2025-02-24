В Госдуме нашли руководителя комитета по делам национальностей

С 2021 г. Иванов – депутат Госдумы и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Кроме того, он считается одним из его ближайших сподвижников. Сам Васильев возглавляет общероссийскую организацию «Ассамблея народов России». Иванов был помощником Васильева с 2012 г., когда тот был главой фракции «Единая Россия» в Госдуме, Иванов был руководителем аппарата фракции. После того как в 2017 г. Васильев стал главой Дагестана, Иванов был назначен руководителем его администрации. Затем в 2021 г. вернулся вместе с ним в Госдуму.