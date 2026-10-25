Путин: внешний долг России находится на уровне 2,6% ВВП

Кроме того, президент отметил большие дефициты бюджетов европейских стран. Он сообщил, что 3, 4, 5% для экономик европейских стран – это существенно. Во Франции, по его словам, дефицит составляет 5,1%, в Бельгии – 5,2%. Путин подчеркнул, что это очень много и ведет к целому ряду негативных последствий экономического характера.