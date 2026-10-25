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Главная / Экономика /

Путин: внешний долг России находится на уровне 2,6% ВВП

Общегосударственный долг не превышает 18%
Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Внешний долг России находится на уровне 2,6% ВВП, общегосударственный – на уровне 17,5%. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Российский лидер указал, что причиной протестов в Европе, по его мнению, стали ошибки европейских лидеров в экономике, в частности избыточный госдолг свыше 100%. По словам Путина, в Италии – 139% госдолга.

Кроме того, президент отметил большие дефициты бюджетов европейских стран. Он сообщил, что 3, 4, 5% для экономик европейских стран – это существенно. Во Франции, по его словам, дефицит составляет 5,1%, в Бельгии – 5,2%. Путин подчеркнул, что это очень много и ведет к целому ряду негативных последствий экономического характера.

Банк России в августе сообщал, что внешний долг России увеличился на $6,5 млрд и на 1 июля составил $313,83 млрд. Федеральный бюджет РФ в январе – июле 2026 г. был исполнен с дефицитом в размере 6,455 трлн руб., или 2,8% ВВП. 

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