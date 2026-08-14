Внешний долг России вырос до $313 млрд
Внешний долг России увеличился на $6,5 млрд и на 1 июля составил $313,83 млрд. Данные опубликованы на сайте Банка РФ.
Больше всего выросли внешние обязательства банковской системы – на 6,2% до $113,34 млрд. На 4,5% вырос долг прочего сектора – до $176,93 млрд. Орган государственного управления, напротив, снизил долг на 2 млн до $23,04 млрд.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рост ВВП на 1,3% во II квартале 2026 г. обусловлен бюджетным импульсом и оживлением частного потребления. Он напомнил, что в I квартале 2026 г. ВВП уменьшился на 0,2%. Сейчас среднее значение роста ВВП по году составляет 0,6%.
Федеральный бюджет РФ в январе – июле 2026 г. был исполнен с дефицитом в размере 6,455 трлн руб., или 2,8% ВВП. Доходы федерального бюджета за семь месяцев составили 22,112 трлн руб., увеличившись на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Ненефтегазовые доходы выросли на 18,3% г/г до 17,518 трлн руб.
С 28 июля по 3 августа в России наблюдалась дефляция 0,02%. По данным Росстата, с 4 по 10 августа цены снизились на 0,06%. С начала августа дефляция составила 0,06%.