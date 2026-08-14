Внешний долг России вырос до $313 млрд

Федеральный бюджет РФ в январе – июле 2026 г. был исполнен с дефицитом в размере 6,455 трлн руб., или 2,8% ВВП. Доходы федерального бюджета за семь месяцев составили 22,112 трлн руб., увеличившись на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Ненефтегазовые доходы выросли на 18,3% г/г до 17,518 трлн руб.