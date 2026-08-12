Росстат зафиксировал снижение цен в России вторую неделю подряд

Потребительские цены в России с 4 по 10 августа снизились на 0,06%, следует из данных Росстата. С начала августа дефляция также составила 0,06%, при этом с начала 2026 г. цены выросли на 4,69%. С 28 июля по 3 августа в стране также была отмечена дефляция на уровне 0,02%.