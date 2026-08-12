Росстат зафиксировал снижение цен в России вторую неделю подряд
Потребительские цены в России с 4 по 10 августа снизились на 0,06%, следует из данных Росстата. С начала августа дефляция также составила 0,06%, при этом с начала 2026 г. цены выросли на 4,69%. С 28 июля по 3 августа в стране также была отмечена дефляция на уровне 0,02%.
Среди продовольственных товаров сильнее всего за неделю подешевела плодоовощная продукция – в среднем на 1,1%. Цены на картофель снизились на 3,3%, белокочанную капусту – на 3,2%, свеклу – на 2,6%, морковь – на 2,4%, помидоры – на 1,9%, репчатый лук – на 1,5%.
Заметнее всего среди других продуктов выросли цены на сахар – на 1,5%, гречневую крупу – на 1,3%, пшено – на 0,8%. Свинина, подсолнечное масло и соль подорожали на 0,5%, куриное мясо – на 0,4%, мороженая рыба и пшеничная мука – на 0,3%. В то же время сыры подешевели на 0,3%, сливочное масло – на 0,2%.
В сегменте непродовольственных товаров Росстат зафиксировал снижение стоимости дизельного топлива на 1,4%, автомобильного бензина – на 0,6%.
11 августа Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) сообщала, что минимальная стоимость социально значимых продовольственных товаров «первой цены» в крупных российских торговых сетях в июле 2026 г. снизилась на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
5 августа Банк России предупредил, что годовая инфляция может ускориться по итогам сентября до 6,3%. По итогам II квартала 2026 г. инфляция составила 6% год к году. В июне – июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом, за счет цен на нефтепродукты. Ожидается, что устойчивая инфляция останется в диапазоне 4 – 5% во втором полугодии 2026-го.