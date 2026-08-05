ЦБ спрогнозировал ускорение годовой инфляции

В конце июля Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и ВВП на конец 2026 г. до 6,5–7% с 6–6,5%. Кредитная организация также снизила прогноз роста ВВП до 0–0,5% с 0,5–1%. Банк при этом сохранил прогноз рентабельности собственных средств выше 22% и достаточности базового капитала за год выше 13,3%.