ЦБ спрогнозировал ускорение годовой инфляции

ЦБ спрогнозировал ускорение годовой инфляцииПо итогам сентября она составит 6,3%
Годовая инфляция в России может ускориться по итогам сентября до 6,3%, следует из комментария к среднесрочному макроэкономическому прогнозу Банка России.
По итогам II квартала 2026 г. инфляция составила 6% год к году. В июне – июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом, за счет цен на нефтепродукты. Устойчивая инфляция останется в диапазоне 4 – 5% во втором полугодии 2026-го.
Прогнозный диапазон по инфляции на этот год повышен до 6 – 7% с апрельских 4,5 – 5,5%. ЦБ сохраняет свой прогноз о том, что годовая инфляция вернется на целевой уровень 4% в 2027 г.