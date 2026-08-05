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Главная / Экономика /

ЦБ спрогнозировал ускорение годовой инфляции

По итогам сентября она составит 6,3%
Ведомости

Годовая инфляция в России может ускориться по итогам сентября до 6,3%, следует из комментария к среднесрочному макроэкономическому прогнозу Банка России.

По итогам II квартала 2026 г. инфляция составила 6% год к году. В июне – июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом, за счет цен на нефтепродукты. Устойчивая инфляция останется в диапазоне 4 – 5% во втором полугодии 2026-го.

Прогнозный диапазон по инфляции на этот год повышен до 6 – 7% с апрельских 4,5 – 5,5%. ЦБ сохраняет свой прогноз о том, что годовая инфляция вернется на целевой уровень 4% в 2027 г.

В конце июля Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и ВВП на конец 2026 г. до 6,5–7% с 6–6,5%. Кредитная организация также снизила прогноз роста ВВП до 0–0,5% с 0,5–1%. Банк при этом сохранил прогноз рентабельности собственных средств выше 22% и достаточности базового капитала за год выше 13,3%.

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