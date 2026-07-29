Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и ВВП на конец 2026 года

27 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что в России сохраняется устойчивая экономическая система. Глава государства отметил, что в РФ экономический рост выше, чем в Евросоюзе. При этом он обратил внимание, что для экономики страны существуют риски роста инфляции и соответствующих последствий. 24 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор ожидает сохранения устойчивой инфляции в России во второй половине текущего года примерно на нынешних значениях. По ее словам, ЦБ имеет прежний взгляд на динамику показателя и полагает, что она останется вблизи существующих уровней.