Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и ВВП на конец 2026 года
Сбербанк повысил прогноз инфляции в России на конец 2026 г. до 6,5–7% с 6–6,5%. Об этом рассказал в ходе звонка по итогам отчетности финансовый директор банка Тарас Скворцов.
Прогноз роста ВВП снижен до 0–0,5% с 0,5–1%. Банк при этом сохранил прогноз рентабельности собственных средств выше 22% и достаточности базового капитала за год выше 13,3%.
Средняя чистая процентная маржа ожидается на уровне 6,2% (ранее 5,9%), стоимость риска – около 1,4%.
27 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что в России сохраняется устойчивая экономическая система. Глава государства отметил, что в РФ экономический рост выше, чем в Евросоюзе. При этом он обратил внимание, что для экономики страны существуют риски роста инфляции и соответствующих последствий. 24 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор ожидает сохранения устойчивой инфляции в России во второй половине текущего года примерно на нынешних значениях. По ее словам, ЦБ имеет прежний взгляд на динамику показателя и полагает, что она останется вблизи существующих уровней.