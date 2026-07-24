Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,477-0,83%VEON-RX55,6-5,12%BRZL1 238+7,28%IMOEX2 183,26+1,79%RTSI877,21+1,79%RGBI114,03+1,28%RGBITR764,61+1,27%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Набиуллина: инфляция в РФ во втором полугодии останется прежней

Ведомости

Банк России ожидает, что устойчивая инфляция в России во второй половине 2026 г. останется примерно на нынешних значениях. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.

По ее словам, регулятор сохраняет прежний взгляд на динамику показателя и полагает, что она останется вблизи текущих уровней.

В ходе пресс-конференции Набиуллина также заявила, что Банк России считает временным ускорение инфляции, которое наблюдается сейчас в России. Она выразила мнение, что инфляционные ожидания граждан могут снизиться по мере того, как ситуация на топливном рынке в стране будет стабилизироваться.

При этом в заявлении ЦБ говорится, что из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г. В Центробанке отметили, что оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания относительно будущего спроса и объемов выпуска.

Совет директоров Банка России 24 июля снизил ключевую ставку до 14%. Повышен прогноз средней ключевой ставки до 14,5–14,6% в 2026 г. и 10,5–12,5% в 2027 г. – с 14–14,5% и 8–10% соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%.

РСПП выступил с инициативой пересмотреть действующий таргет по инфляции на уровне 4%, который сохраняется с 2015 г. В организации считают, что текущие макроэкономические условия существенно отличаются от тех, в которых устанавливался этот показатель, поэтому параметры денежно-кредитной политики требуют корректировки. По мнению Мурычева, действующий таргет уже не соответствует реалиям российской экономики.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте