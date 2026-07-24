Набиуллина: инфляция в РФ во втором полугодии останется прежней

При этом в заявлении ЦБ говорится, что из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г. В Центробанке отметили, что оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания относительно будущего спроса и объемов выпуска.