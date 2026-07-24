Набиуллина: инфляция в РФ во втором полугодии останется прежней
Банк России ожидает, что устойчивая инфляция в России во второй половине 2026 г. останется примерно на нынешних значениях. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.
По ее словам, регулятор сохраняет прежний взгляд на динамику показателя и полагает, что она останется вблизи текущих уровней.
В ходе пресс-конференции Набиуллина также заявила, что Банк России считает временным ускорение инфляции, которое наблюдается сейчас в России. Она выразила мнение, что инфляционные ожидания граждан могут снизиться по мере того, как ситуация на топливном рынке в стране будет стабилизироваться.
При этом в заявлении ЦБ говорится, что из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г. В Центробанке отметили, что оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания относительно будущего спроса и объемов выпуска.
Совет директоров Банка России 24 июля снизил ключевую ставку до 14%. Повышен прогноз средней ключевой ставки до 14,5–14,6% в 2026 г. и 10,5–12,5% в 2027 г. – с 14–14,5% и 8–10% соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%.
РСПП выступил с инициативой пересмотреть действующий таргет по инфляции на уровне 4%, который сохраняется с 2015 г. В организации считают, что текущие макроэкономические условия существенно отличаются от тех, в которых устанавливался этот показатель, поэтому параметры денежно-кредитной политики требуют корректировки. По мнению Мурычева, действующий таргет уже не соответствует реалиям российской экономики.