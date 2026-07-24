ЦБ ожидает инфляцию на уровне 6–7% в 2026 году из-за роста цен на топливо
Из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г. Об этом говорится в заявлении Банка России.
В ЦБ отметили, что оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания относительно будущего спроса и объемов выпуска.
Согласно базовому сценарию ЦБ РФ, средняя ключевая ставка составит 14,5–14,6% годовых в 2026 г. и 10,5–12,5% годовых в 2027 г. По прогнозу регулятора, в 2027 г. и далее годовая инфляция вернется к целевому уровню благодаря проводимой денежно-кредитной политике.
На заседании 24 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14%.
С середины мая рост цен на топливо ускорился, а в июне ряд российских регионов столкнулись с его дефицитом. Сначала проблемы с поставками возникли на юге России, позже распространились и на другие субъекты. Рост потребительских цен на бензин в РФ с 14 по 20 июля относительно предыдущей недели составил 1,66%, замедлившись после роста на 2,25% с 7 по 13 июля.