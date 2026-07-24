ЦБ ожидает инфляцию на уровне 6–7% в 2026 году из-за роста цен на топливо

С середины мая рост цен на топливо ускорился, а в июне ряд российских регионов столкнулись с его дефицитом. Сначала проблемы с поставками возникли на юге России, позже распространились и на другие субъекты. Рост потребительских цен на бензин в РФ с 14 по 20 июля относительно предыдущей недели составил 1,66%, замедлившись после роста на 2,25% с 7 по 13 июля.