Банк России 10 раз подряд снизил ключевую ставку

Банк России 10 раз подряд снизил ключевую ставкуПри выверенной ДКП ЦБ по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 г., говорил Заботкин
На заседании 24 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14%. Решение регулятора не совпало с консенсус-прогнозом «Ведомостей»: только пятеро из 20 опрошенных экономистов ожидали снижения ставки, а шаг на 25 базисных пунктов (б. п.) – трое. 14 экспертов ждали сохранения ставки, один допускал снижение до 13,25–13,75%, еще один – до 13,25%. Один экономист ждал либо ее сохранения на текущем уровне, либо снижения на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14%.
ЦБ повысил прогноз диапазона инфляции за 2026 г. до 6-7% с апрельского 4,5-5,5% из-за произошедшего значимого роста цен на топливо. Также повышен прогноз средней ключевой ставки до 14,5-14,6% в 2026 г. и 10,5-12,5% в 2027 г. – с 14-14,5% и 8-10%, соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%.
Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами, говорится в пресс-релизе Банка России. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. «Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки», – отмечается в релизе ЦБ.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка выросли, отметил ЦБ: их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.
Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в пресс-релизе. Основные проинфляционные риски связаны с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях. Они могут возникнуть из-за более выраженного переноса издержек в цены и высоких инфляционных ожиданий. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса, отметил ЦБ.
Инфляция в России, по данным Росстата, с 14 по 20 июля составила 0,17%, оставаясь на уровне предыдущей недели. С начала месяца рост цен к 20 июля составил 0,6%, с начала года – 4,82% (в 2025 г. с начала года к 20 июля цены выросли на 4,36%).
Инфляционные ожидания населения в июле выросли до 14,7% по сравнению с 12,4% в июне, достигнув максимального уровня с весны 2022 г. Наблюдаемая инфляция в июле выросла до 15,1% по сравнению с 14,2% месяцем ранее.
Сводный индикатор бизнес-климата упал до снизился до -3,6 пункта против 0,9 пункта в июне, достигнув минимума с середины 2022 г., показал мониторинг предприятий ЦБ. Бизнес фиксирует падение спроса на продукцию и услуги. В июле, по опросу, он составил -9,9 пункта после -4,9 пункта в июне. Оценка роста цен выросла с 15,8 пункта в январе до 20,2 пункта в июле, а инфляционные ожидания на следующие три месяца выросли с 4,3% до 5,8%.
По итогам первых пяти месяцев 2026 г. ВВП России вырос на 0,2%, говорил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам 22 июля.
Банк России фиксирует пространство, позволяющее снизить ключевую ставку в июле, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Вестям». При этом она подчеркнула, что стране необходимы «болезненные решения» и временно высокие ключевые ставки. В связи с этим она назвала «обманчивым успокоением» обещания о скором снижении показателя.
С середины мая рост цен на топливо ускорился, а в июне ряд российских регионов столкнулись с его дефицитом. Сначала проблемы с поставками возникли на юге России, позже распространились и на другие субъекты. Рост потребительских цен на бензин в РФ с 14 по 20 июля относительно предыдущей недели составил 1,66%, замедлившись после роста на 2,25% с 7 по 13 июля.
Центробанк исходит из временного характера ситуации на топливном рынке, говорила ранее Набиуллина. Пока регулятор не видит вторичных инфляционных эффектов от произошедшего скачка цен, в том числе через инфляционные ожидания. Окончательные выводы будут сделаны после июльских опросов, уточнила она.
Центральный банк не вправе «закрыть глаза» на цены топлива, подчеркивал ранее зампред регулятора Алексей Заботкин. Банк России, по его словам, исходит из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной ДКП Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 г., указал он.
Замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности создали объективные условия для смягчения денежно-кредитной политики Банка России, говорил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. При этом бизнес готовится к разным вариантам решения по ключевой ставке, в том числе к ее сохранению на текущем уровне.