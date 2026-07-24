Банк России 10 раз подряд снизил ключевую ставку

Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами, говорится в пресс-релизе Банка России. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. «Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки», – отмечается в релизе ЦБ.