Банки рассказали ЦБ об избыточной нагрузке на капитал

Одна из таких областей – излишне большая аллокация капитала на операционный риск при несопоставимых потерях. Среднегодовые потери по операционному риску – со всеми мошенничествами, сбоями, человеческим риском – на 10-летнем горизонте составляют единицы миллиардов рублей в год, 2,6 млрд руб. в среднем за 10 лет, сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на сессии Финансового конгресса Банка России. И эта сумма незначительна в соотношении с аллоцированным капиталом на длинном горизонте. По оценке Пьянова, сейчас 7% регуляторного капитала ВТБ, или 180 млрд руб., аллоцировано на операционный риск.