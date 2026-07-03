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Главная / Финансы /

Банки рассказали ЦБ об избыточной нагрузке на капитал

Аллокация на операционный риск в разы превышает реальные потери
Екатерина Литова
Анастасия Брянцева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские банки считают избыточной часть нагрузки на капитал и полагают, что можно ослабить регулирование без риска для устойчивости сектора.

Одна из таких областей – излишне большая аллокация капитала на операционный риск при несопоставимых потерях. Среднегодовые потери по операционному риску – со всеми мошенничествами, сбоями, человеческим риском – на 10-летнем горизонте составляют единицы миллиардов рублей в год, 2,6 млрд руб. в среднем за 10 лет, сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на сессии Финансового конгресса Банка России. И эта сумма незначительна в соотношении с аллоцированным капиталом на длинном горизонте. По оценке Пьянова, сейчас 7% регуляторного капитала ВТБ, или 180 млрд руб., аллоцировано на операционный риск.

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