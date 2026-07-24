РСПП предложил пересмотреть таргет по инфляции в 4%
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой пересмотреть действующий таргет по инфляции на уровне 4%, который сохраняется с 2015 г. Об этом заявил вице-президент РСПП Александр Мурычев.
В организации считают, что текущие макроэкономические условия существенно отличаются от тех, в которых устанавливался этот показатель, поэтому параметры денежно-кредитной политики требуют корректировки. По мнению Мурычева, действующий таргет уже не соответствует реалиям российской экономики.
В РСПП также обращают внимание, что инвестиции в основной капитал в I квартале 2026 г. сократились на 14,3%, а рост ВВП за первые пять месяцев года составил 0,2%. В союзе считают, что жесткая ориентация на достижение инфляционного показателя любой ценой уже оказывает влияние на инвестиционную активность.
На заседании 24 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14%. ЦБ повысил прогноз диапазона инфляции за 2026 г. до 6-7% с апрельского 4,5-5,5% из-за произошедшего значимого роста цен на топливо. Также повышен прогноз средней ключевой ставки до 14,5-14,6% в 2026 г. и 10,5-12,5% в 2027 г. – с 14-14,5% и 8-10%, соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%.
В ЦБ также заявили, что из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г. В Центробанке отметили, что оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания относительно будущего спроса и объемов выпуска.