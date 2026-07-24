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РСПП предложил пересмотреть таргет по инфляции в 4%

Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой пересмотреть действующий таргет по инфляции на уровне 4%, который сохраняется с 2015 г. Об этом заявил вице-президент РСПП Александр Мурычев.

В организации считают, что текущие макроэкономические условия существенно отличаются от тех, в которых устанавливался этот показатель, поэтому параметры денежно-кредитной политики требуют корректировки. По мнению Мурычева, действующий таргет уже не соответствует реалиям российской экономики.

В РСПП также обращают внимание, что инвестиции в основной капитал в I квартале 2026 г. сократились на 14,3%, а рост ВВП за первые пять месяцев года составил 0,2%. В союзе считают, что жесткая ориентация на достижение инфляционного показателя любой ценой уже оказывает влияние на инвестиционную активность.

Банк России 10 раз подряд снизил ключевую ставку

Финансы / Банки

На заседании 24 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14%. ЦБ повысил прогноз диапазона инфляции за 2026 г. до 6-7% с апрельского 4,5-5,5% из-за произошедшего значимого роста цен на топливо. Также повышен прогноз средней ключевой ставки до 14,5-14,6% в 2026 г. и 10,5-12,5% в 2027 г. – с 14-14,5% и 8-10%, соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%.

В ЦБ также заявили, что из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г. В Центробанке отметили, что оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания относительно будущего спроса и объемов выпуска.

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