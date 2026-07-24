РСПП предложил пересмотреть таргет по инфляции в 4%

На заседании 24 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14%. ЦБ повысил прогноз диапазона инфляции за 2026 г. до 6-7% с апрельского 4,5-5,5% из-за произошедшего значимого роста цен на топливо. Также повышен прогноз средней ключевой ставки до 14,5-14,6% в 2026 г. и 10,5-12,5% в 2027 г. – с 14-14,5% и 8-10%, соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%.