Набиуллина посчитала ускорение инфляции в России временным
Банк России считает временным ускорение инфляции, которое наблюдается сейчас в России. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.
«Наблюдаемое ускорение темпов роста цен мы рассматриваем как временное», – сказала она.
Набиуллина также выразила мнение, что инфляционные ожидания граждан могут снизиться по мере того, как ситуация на топливном рынке в стране будет стабилизироваться.
24 июля совет директоров ЦБ в 10 раз подряд снизил ключевую ставку, показатель достиг 14%. Решение регулятора не совпало с консенсус-прогнозом «Ведомостей»: только пятеро из 20 опрошенных экономистов ожидали снижения ставки, а шаг на 25 базисных пунктов (б. п.) – трое.
В тот же день регулятор заявил, что из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 г. Аналитики отметили, что оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания относительно будущего спроса и объемов выпуска.