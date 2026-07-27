Путин назвал экономическую систему России устойчивой

«В чем этот плюс заключается главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы развития промышленности и в целом оборонных отраслей промышленности. И социальных вопросов», – сказал российский лидер.