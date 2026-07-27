Путин назвал экономическую систему России устойчивой
В России сохраняется устойчивая экономическая система, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы.
«В чем этот плюс заключается главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы развития промышленности и в целом оборонных отраслей промышленности. И социальных вопросов», – сказал российский лидер.
По его словам, Россия обладает более высоким экономическим ростом, чем Евросоюз. При этом он отметил, что для экономики страны существуют риски роста инфляции и соответствующих последствий.
24 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор ожидает сохранения устойчивой инфляции в России во второй половине 2026 г. примерно на нынешних значениях. По ее словам, ЦБ имеет прежний взгляд на динамику показателя и полагает, что она останется вблизи текущих уровней.
Совет директоров Банка России 24 июля снизил ключевую ставку до 14%. Это было 100-е снижение показателя подряд. Регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки до 14,5–14,6% в 2026 г. и 10,5–12,5% в 2027 г. – с 14–14,5% и 8–10% соответственно.