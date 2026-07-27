Что будет с ключевой ставкой к концу года

Регулятор значительно пересмотрел и прогноз по инфляции на 2026 г. – до 6–7% с апрельских 4,5–5,5%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина обосновала это ростом цен на топливо и связанным с ним повышением стоимости других товаров. Она добавила, что после исчерпания временных факторов и под влиянием проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в 2027 г. и закрепится на цели в дальнейшем.