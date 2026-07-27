Что будет с ключевой ставкой к концу года

Что будет с ключевой ставкой к концу годаЦБ пересмотрел ожидания по средней траектории «ключа» и повысил прогноз по инфляции
Центральный банк по итогам заседания совета директоров 24 июля в десятый раз снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 14% и пересмотрел ряд показателей среднесрочного прогноза. Например, траектория «ключа» окажется выше предыдущих ожиданий. Средний уровень ставки составит 14,5–14,6% в 2026 г. по сравнению с 14–14,5%, которые ЦБ ожидал в апреле. На следующий год прогноз также вырос до 10,5–12,5% с 8–10%.
Регулятор значительно пересмотрел и прогноз по инфляции на 2026 г. – до 6–7% с апрельских 4,5–5,5%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина обосновала это ростом цен на топливо и связанным с ним повышением стоимости других товаров. Она добавила, что после исчерпания временных факторов и под влиянием проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в 2027 г. и закрепится на цели в дальнейшем.