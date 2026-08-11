Стоимость социально значимых продуктов в России снизилась на 7,2% за год
Минимальная стоимость социально значимых продовольственных товаров «первой цены» в крупных российских торговых сетях в июле 2026 г. снизилась на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).
В годовом выражении цены снизились в 14 из 25 социально значимых категорий. Сильнее всего подешевели рис – на 28,7%, сливочное масло – на 26,6%, свинина – на 23,5%, пшеничная мука – на 17,6% и морковь – на 15,2%. Кроме того, снизились цены на пшено, черный чай, вермишель, свеклу, куриные яйца, сезонные яблоки, подсолнечное масло, соль и баранину.
С начала 2026 г. стоимость товаров «первой цены» уменьшилась на 0,6%. В частности, относительно января куриные яйца подешевели на 22,6%, свинина – на 21,5%, рис – на 17,4%, пшено – на 13,4%, а сливочное масло – на 11,8%.
В июле по сравнению с июнем наиболее заметно снизились цены на белокочанную капусту – на 11,7%, куриные яйца – на 11,3% и репчатый лук – на 11%. Говядина подешевела на 4,7%, морковь – на 4,6%, молоко – на 3,3%.
Средняя наценка торговых сетей на продовольственные товары «первой цены» в июле составила 0,3%. По данным АКОРТ, ниже закупочной стоимости продавались все овощи борщевого набора, а также ряд других продуктов, включая гречку, подсолнечное масло, мясо цыпленка-бройлера, рис, пшеничную муку и молоко.
5 августа Банк России предупредил, что годовая инфляция может ускориться по итогам сентября до 6,3%. По итогам II квартала 2026 г. инфляция составила 6% год к году. В июне – июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом, за счет цен на нефтепродукты. Устойчивая инфляция останется в диапазоне 4 – 5% во втором полугодии 2026-го.