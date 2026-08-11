Стоимость социально значимых продуктов в России снизилась на 7,2% за год

В годовом выражении цены снизились в 14 из 25 социально значимых категорий. Сильнее всего подешевели рис – на 28,7%, сливочное масло – на 26,6%, свинина – на 23,5%, пшеничная мука – на 17,6% и морковь – на 15,2%. Кроме того, снизились цены на пшено, черный чай, вермишель, свеклу, куриные яйца, сезонные яблоки, подсолнечное масло, соль и баранину.