Решетников: ВВП вырос на 1,3% за первое полугодие 2026 года
Рост ВВП на 1,3% во II квартале 2026 г. обусловлен бюджетным импульсом и оживлением частного потребления. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Он напомнил, что в I квартале 2026 г. ВВП уменьшился на 0,2%. Сейчас среднее значение роста ВВП по году составляет 0,6%.
«Цифры II квартала показали более сильный рост, чем даже мы видели по месячной динамике. С одной стороны, показатели среднего значения ВВП невелики. С другой стороны, мы видим, что, конечно, по II кварталу динамика изменилась», – сказал он.
Также Решетников отметил, что рост ВВП связан с использованием накопленных ресурсов, которые сформировались в том числе на депозитах населения и предприятий в предыдущие годы.
12 августа Решетников отметил, что рост ВВП во многом является результатом плановой работы Центрального банка РФ. Кроме того, положительный вклад внесли оптовая торговля, грузооборот, обрабатывающая промышленность, фармацевтика и пищевая промышленность.
С 28 июля по 3 августа в России наблюдалась дефляция 0,02%. По данным Росстата, с 4 по 10 августа цены снизились на 0,06%. С начала августа дефляция составила 0,06%.