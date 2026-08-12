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ВВП России по итогам II квартала вырос на 1,3%

Решетников в этой связи указал на возвращение экономики страны на траекторию роста
Сергей Пахомов

ВВП России восстанавливается после слабого I квартала, а экономика возвращается к траектории роста. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, его заявление приводится на сайте ведомства.

Как уточнило Минэкономразвития, ВВП по итогам II квартала прибавил 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведомство указало, что за первое полугодие 2026 г. российская экономика выросла на 0,6%.

«Восстановление темпов роста, которое зафиксировано еще в марте, продолжается, несмотря на сохраняющееся внешнее давление и ограничения в отдельных секторах», – заявил Решетников.

Минэк сообщил о росте ВВП России на 1,1% в июне

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Он объяснил, что это во многом результат планомерной работы правительства и Центробанка по поддержке структурных преобразований и укреплению устойчивости экономики. Как сказано в публикации, рост экономики также обеспечили устойчивый внутренний спрос и позитивная динамика в ряде отраслей. Положительный вклад внесли оптовая торговля, грузооборот, обрабатывающая промышленность, фармацевтика и пищевая промышленность, уточнили в Минэкономразвития.

Ранее Росстат отметил снижение цен в России вторую неделю подряд. По данным ведомства, с 4 по 10 августа цены снизились на 0,06% (с начала месяца – также на 0,06%, с начала года – рост на 4,69%). Предыдущая неделя также дала дефляцию на 0,02%.

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