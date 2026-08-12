ВВП России по итогам II квартала вырос на 1,3%

Ранее Росстат отметил снижение цен в России вторую неделю подряд. По данным ведомства, с 4 по 10 августа цены снизились на 0,06% (с начала месяца – также на 0,06%, с начала года – рост на 4,69%). Предыдущая неделя также дала дефляцию на 0,02%.