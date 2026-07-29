Минэк сообщил о росте ВВП России на 1,1% в июне

Минэк сообщил о росте ВВП России на 1,1% в июнеВ мае показатель увеличился на 0,3%
ВВП России в июне вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае показатель увеличился лишь на 0,3%, сообщило Минэкономразвития.
По итогам первого полугодия рост экономики составил 0,3%. Ведомство отметило, что во II квартале он значительно ускорился (+0,9%).
Индекс промышленного производства в июне увеличился на +0,6% к июлю 2025 г. Год к году промышленное производство выросло на 0,4%, сообщили в министерстве. Нарастила темпы и обрабатывающая промышленность. В июне она показала +2,6% после 0,5% месяцем ранее. В целом за первое полугодие ее рост составил +0,7%.
22 июля президент России Владимир Путин сообщал, что ВВП страны за первые пять месяцев 2026 г. вырос на 0,2%. «ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос», – отмечал глава страны. По его словам, одним из ключевых факторов роста оставался внутренний спрос со стороны государства, бизнеса и населения.
В ходе ПМЭФ-2026 президент говорил, что инфляция в России по итогам 2026 г. ожидается на уровне 5,2%, а рост ВВП за январь – апрель составил 0,2%. «Мы слышим критику, что у нас там все пропало. Да, но мы опустились до того уровня, на котором страны Еврозоны живут многие годы», – отмечал российский лидер.