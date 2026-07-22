Путин: ВВП России вырос на 0,2% за пять месяцев года
ВВП России вырос на 0,2% по итогам января – мая 2026 г. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос, находится в позитивной зоне – 0,3%. А всего за первые 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%», – сказал российский лидер.
22 июля совещание Путина с кабмином анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отмечал, что глава государства даст оценку нынешней ситуации, рассмотрит с правительством болевые точки и очертит перспективы на ближайшее будущее.
В ходе ПМЭФ-2026 президент говорил, что инфляция в России по итогам 2026 г. ожидается на уровне 5,2%, а рост ВВП за январь – апрель составил 0,2%. «Мы слышим критику, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны Еврозоны живут многие годы», – отмечал российский лидер. По словам Путина, госдолг страны составлял 16% ВВП, тогда как у стран Еврозоны – около 90%.