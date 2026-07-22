Что рассказал Путин о состоянии российской экономики

Федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом. «В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом, составил 196 млрд руб.», – сообщил президент. Важную роль в этом сыграло увеличение как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов. Последние во II квартале 2026 г. оказались более чем на четверть выше, чем за аналогичный период прошлого года.