Что рассказал Путин о состоянии российской экономики

Что рассказал Путин о состоянии российской экономикиРост ВВП составил 0,2%, а доходы бюджета выросли
- Макроэкономические показатели
- Кредитование и инвестиции
- Ситуация с топливом
- Поддержка регионов и долгосрочные цели
Президент Владимир Путин в Кремле провел совещание по экономическим вопросам. Он назвал состояние экономики устойчивым, несмотря на попытки дестабилизации, сообщил о профиците бюджета в июне и призвал ориентировать политику на долгосрочные цели. «Ведомости» собрали основные заявления президента.
Макроэкономические показатели
По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае вырос на 0,3%, а за первые пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%. «ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос», – подчеркнул Путин.
Одним из ключевых факторов роста стал внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса, граждан.
Федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом. «В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом, составил 196 млрд руб.», – сообщил президент. Важную роль в этом сыграло увеличение как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов. Последние во II квартале 2026 г. оказались более чем на четверть выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кредитование и инвестиции
Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования. По его словам, объемы портфелей ипотечных кредитов и кредитов реальному сектору экономики растут.
«По состоянию на 1 июля она (денежная масса) прибавила примерно 13% в годовом выражении. Такая динамика позволяет рассчитывать на стабильное дальнейшее повышение внутреннего спроса», – сказал президент.
Он также назвал важнейшей задачей запуск нового инвестиционного цикла.
Ситуация с топливом
Президент признал наличие трудностей на топливном рынке, но охарактеризовал их как неспособные повлиять на общую картину.
«Хочу подчеркнуть – трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер», – заявил он.
Поддержка регионов и долгосрочные цели
Путин указал на необходимость дополнительной поддержки регионов. В первом полугодии их консолидированные бюджеты были исполнены с дефицитом, примерно на уровне аналогичного периода 2025 г. «Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектов федерации и бюджетом, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов», – сказал президент.
Он призвал выстраивать экономическую политику, ориентируясь на долгосрочные цели. «Именно на долгосрочные цели нужно ориентировать нашу экономическую политику, выстраивать реализуемые меры как на федеральном уровне, так и в регионах и на местах», – подчеркнул Путин.