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Что рассказал Путин о состоянии российской экономики

Рост ВВП составил 0,2%, а доходы бюджета выросли
Михаил Беляев
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России
Главное
  • Макроэкономические показатели
  • Кредитование и инвестиции
  • Ситуация с топливом
  • Поддержка регионов и долгосрочные цели

Президент Владимир Путин в Кремле провел совещание по экономическим вопросам. Он назвал состояние экономики устойчивым, несмотря на попытки дестабилизации, сообщил о профиците бюджета в июне и призвал ориентировать политику на долгосрочные цели. «Ведомости» собрали основные заявления президента.

Макроэкономические показатели

По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае вырос на 0,3%, а за первые пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%. «ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос», – подчеркнул Путин.

Одним из ключевых факторов роста стал внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса, граждан.

Федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом. «В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом, составил 196 млрд руб.», – сообщил президент. Важную роль в этом сыграло увеличение как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов. Последние во II квартале 2026 г. оказались более чем на четверть выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредитование и инвестиции

Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования. По его словам, объемы портфелей ипотечных кредитов и кредитов реальному сектору экономики растут.

«По состоянию на 1 июля она (денежная масса) прибавила примерно 13% в годовом выражении. Такая динамика позволяет рассчитывать на стабильное дальнейшее повышение внутреннего спроса», – сказал президент.

Он также назвал важнейшей задачей запуск нового инвестиционного цикла.

Ситуация с топливом

Президент признал наличие трудностей на топливном рынке, но охарактеризовал их как неспособные повлиять на общую картину.

«Хочу подчеркнуть – трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер», – заявил он.

Поддержка регионов и долгосрочные цели

Путин указал на необходимость дополнительной поддержки регионов. В первом полугодии их консолидированные бюджеты были исполнены с дефицитом, примерно на уровне аналогичного периода 2025 г. «Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектов федерации и бюджетом, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов», – сказал президент.

Он призвал выстраивать экономическую политику, ориентируясь на долгосрочные цели. «Именно на долгосрочные цели нужно ориентировать нашу экономическую политику, выстраивать реализуемые меры как на федеральном уровне, так и в регионах и на местах», – подчеркнул Путин.

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