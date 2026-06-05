Главное из выступления Путина на ПМЭФ-2026

Главное из выступления Путина на ПМЭФ-2026Президент рассказал об экономике, переезде госкомпаний, технологическом суверенитете и налогах
- Экономические показатели
- Поддержка регионов и переезд госкомпаний
- Заморозка порога выручки для бизнеса и социальная сфера
- Технологический суверенитет
- Глобальная трансформация и роль БРИКС
На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин обозначил ориентиры экономической политики, анонсировал новые меры поддержки регионов и бизнеса, а также оценил позиции России в глобальной технологической трансформации. «Ведомости» собрали основные тезисы выступления главы государства.
Экономические показатели
Инфляция в России по итогам 2026 г. ожидается на уровне 5,2%. В апреле ВВП вырос на 1,3%, промышленное производство – на 1,9%. За январь–апрель рост экономики составил 0,2%.
«Мы слышим критику, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны Еврозоны живут многие годы», – отметил Путин.
Госдолг России составляет 16% ВВП, тогда как у стран Еврозоны – около 90%.
Поддержка регионов и переезд госкомпаний
Федеральный центр за два года списал регионам бюджетных кредитов на 440 млрд руб. Поддержка по линии инфраструктурных бюджетных кредитов до 2030 г. составит еще 700 млрд руб.
Крупные госкомпании, включая РЖД, переедут из Москвы в регионы.
Заморозка порога выручки для бизнеса и социальная сфера
Путин поручил повысить привлекательность российского флага для торговых судов и обеспечить «бесшовный переход» бизнеса от малого к более крупному.
Снижение порога выручки для уплаты НДС (сейчас 20 млн руб.) предложено отложить и зафиксировать на текущем уровне.
Реальные зарплаты за пять лет выросли более чем на 30%, безработица держится на уровне 2,2%. Дальнейший рост доходов должен быть увязан с повышением производительности труда. Президент подчеркнул, что только при высоком качестве жизни и высоких зарплатах Россия будет успешна демографически.
Технологический суверенитет
Три ключевые технологии будущего:
Искусственный интеллект,
автономные системы,
платформенные решения.
«Чужие сервисы могут казаться удобными, но потом обязательно проявится цена зависимости», – предупредил Путин.
В сфере атомной энергетики Россия сохраняет лидерство: более 80% проектов АЭС в мире строятся при участии Росатома.
Глобальная трансформация и роль БРИКС
Мир переживает крупнейшую структурную трансформацию – переход от «вертикальной» модели к многополярной. Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности превысила 40%, у G7 — менее 29%. За пять лет объединение обеспечило 49% глобального экономического роста, тогда как вклад «семерки» — 18%. Внутренний товарооборот стран БРИКС превысил $1 трлн в год.
Санкции и заморозка российских резервов, по словам Путина, необратимо ударили по позициям доллара и евро. «Поводы для заморозки активов могут быть разными, от вооруженных конфликтов до отношения к ЛГБТ