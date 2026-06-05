Санкции и заморозка российских резервов, по словам Путина, необратимо ударили по позициям доллара и евро. «Поводы для заморозки активов могут быть разными, от вооруженных конфликтов до отношения к ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , они всегда найдутся», – отметил он. Европейские элиты, добавил президент, провоцируют хаос и пытаются вовлечь в него новые страны. Россия, в свою очередь, остается открытой для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.