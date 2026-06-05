Выступление Путина на ПМЭФ-2026

Выступление Путина на ПМЭФ-2026Онлайн-трансляция пленарной сессии
16:26. Путин начал выступление.
16:23. Гита Мохан поздоровалась с залом. «Десятилетиями порядок формировался на основе мощных столиц. Новая архитектура – более представительна. И страны на подиуме отображают это изменение. Россия, Китай, Узбекистан, Танзания. И так как модератор из Индии, мы можем сказать, что придали больший баланс. Вопрос, который стоит: мы видим перераспределение силы или формирование нового миропорядка?».
16:21. Участники вышли на сцену.
16:17. Пленарная сессия началась. Гостям показывают заставку. Видеоролик рассказывает о Декларации о вооруженном нейтралитете 1780 г. Екатерины II, формировании антигитлеровской коалиции в 1942 г., и Астанинском формате по Сирии 2015 г. Акцент – на формировании правил миропорядка.
На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) началось выступление президента Владимира Путина. Модератор – журналистка индийского телеканала India Today Гита Мохан.
Также ожидается выступление президента Узбекистан Шавката Мирзиёева, президента Танзании Самии Сулуху Хассан и заместителя председателя КНР Хань Чжэна. Традиционно после выступления Путин отвечает на вопросы.
На ПМЭФ-2025 Путин заявил, что Россия не требует капитуляции Украины, но настаивает на признании «реалий на земле». В экономике президент отметил рост ВВП более чем на 4%. Среди ключевых задач он назвал технологическую модернизацию, улучшение делового климата для вхождения в топ-20 стран к 2030 г. и массовое внедрение цифрового рубля.