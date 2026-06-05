Выступление Путина на ПМЭФ-2026

1 / 12

Модерировать пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 5 июня с участием Владимира Путина будет индийская журналистка Гита Мохан, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мохан – четвертая женщина в истории ПМЭФа, занявшая это место. Кто еще вел центральную дискуссию главного делового мероприятия России – в галерее «Ведомостей».



Гита Мохан специализируется на внешней политике Индии и международных новостях. Она является исполнительным редактором India Today и ведет собственное шоу World Today. Мохан широко известна благодаря репортажам с мест событий. В 2022 г. она в прямом эфире отрезала себе волосы в знак поддержки участников протестов в Иране, которые вспыхнули после смерти 22‑летней Махсы Амини (девушку задержала полиция нравов за непокрытую платком голову). В декабре 2025 г. журналистка вместе с коллегой Анджаной Ом Кашьяп взяла интервью у Владимира Путина, назвав его беседой «мечты». Также Мохан побывала в Донецке, Луганске и Херсоне. Среди участников пленарного заседания заявлены президенты Танзании и Узбекистана Самия Сулуху Хассан и Шавкат Мирзиёев. / Пресс-служба президента России