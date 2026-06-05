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Главная / Экономика /

Выступление Путина на ПМЭФ-2026

Онлайн-трансляция пленарной сессии
Михаил Беляев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

16:26. Путин начал выступление.

16:23. Гита Мохан поздоровалась с залом. «Десятилетиями порядок формировался на основе мощных столиц. Новая архитектура – более представительна. И страны на подиуме отображают это изменение. Россия, Китай, Узбекистан, Танзания. И так как модератор из Индии, мы можем сказать, что придали больший баланс. Вопрос, который стоит: мы видим перераспределение силы или формирование нового миропорядка?».

16:21. Участники вышли на сцену.

16:17. Пленарная сессия началась. Гостям показывают заставку. Видеоролик рассказывает о Декларации о вооруженном нейтралитете 1780 г. Екатерины II, формировании антигитлеровской коалиции в 1942 г., и Астанинском формате по Сирии 2015 г. Акцент – на формировании правил миропорядка.

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) началось выступление президента Владимира Путина. Модератор – журналистка индийского телеканала India Today Гита Мохан.

Также ожидается выступление президента Узбекистан Шавката Мирзиёева, президента Танзании Самии Сулуху Хассан и заместителя председателя КНР Хань Чжэна. Традиционно после выступления Путин отвечает на вопросы.

На ПМЭФ-2025 Путин заявил, что Россия не требует капитуляции Украины, но настаивает на признании «реалий на земле». В экономике президент отметил рост ВВП более чем на 4%. Среди ключевых задач он назвал технологическую модернизацию, улучшение делового климата для вхождения в топ-20 стран к 2030 г. и массовое внедрение цифрового рубля.

«Провокатор» и «страшный человек»: кто вел пленарные сессии ПМЭФа с Путиным
Модерировать пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 5 июня с участием Владимира Путина будет индийская журналистка Гита Мохан, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мохан – четвертая женщина в истории ПМЭФа, занявшая это место. Кто еще вел центральную дискуссию главного делового мероприятия России – в галерее «Ведомостей».Гита Мохан специализируется на внешней политике Индии и международных новостях. Она является исполнительным редактором India Today и ведет собственное шоу World Today. Мохан широко известна благодаря репортажам с мест событий. В 2022 г. она в прямом эфире отрезала себе волосы в знак поддержки участников протестов в Иране, которые вспыхнули после смерти 22‑летней Махсы Амини (девушку задержала полиция нравов за непокрытую платком голову). В декабре 2025 г. журналистка вместе с коллегой Анджаной Ом Кашьяп взяла интервью у Владимира Путина, назвав его беседой «мечты». Также Мохан побывала в Донецке, Луганске и Херсоне. Среди участников пленарного заседания заявлены президенты Танзании и Узбекистана Самия Сулуху Хассан и Шавкат Мирзиёев.
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Модерировать пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 5 июня с участием Владимира Путина будет индийская журналистка Гита Мохан, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мохан – четвертая женщина в истории ПМЭФа, занявшая это место. Кто еще вел центральную дискуссию главного делового мероприятия России – в галерее «Ведомостей».

Гита Мохан специализируется на внешней политике Индии и международных новостях. Она является исполнительным редактором India Today и ведет собственное шоу World Today. Мохан широко известна благодаря репортажам с мест событий. В 2022 г. она в прямом эфире отрезала себе волосы в знак поддержки участников протестов в Иране, которые вспыхнули после смерти 22‑летней Махсы Амини (девушку задержала полиция нравов за непокрытую платком голову). В декабре 2025 г. журналистка вместе с коллегой Анджаной Ом Кашьяп взяла интервью у Владимира Путина, назвав его беседой «мечты». Также Мохан побывала в Донецке, Луганске и Херсоне. Среди участников пленарного заседания заявлены президенты Танзании и Узбекистана Самия Сулуху Хассан и Шавкат Мирзиёев. / Пресс-служба президента России

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