Главное из ответа Путина на письмо Зеленского

Главное из ответа Путина на письмо ЗеленскогоПрезидент указал на неизменность целей спецоперации
После выступлений на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин ответил на вопросы участников. Он заявил о неизменности целей военной операции, оценил устойчивость экономики под санкциями, раскрыл детали непубличных контактов с украинской стороной и дал ответ на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского: 4 июня он предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с президентов. «Ведомости» собрали основные тезисы из ответов Путина.
Непубличные контакты с Киевом и реакция на письмо Зеленского
Путин сообщил, что три недели назад российский бизнесмен рассказал ему о приглашении в Киев. Тот встретился с Владимиром Зеленским, после чего Путин провел встречу с самим предпринимателем. Зеленский просил о личной встрече.
Это было 21 мая, а 27 мая ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске. «Это ужасное преступление», – сказал президент.
Путин прокомментировал письмо президента Украины, которое ему показал Дмитрий Песков. По его словам, автор письма упомянул его возраст. «Главное это не возраст, это работоспособность», – ответил президент. Он также отметил, что автор письма указывает на нежелательность следования договоренностям Анкориджа.
Украина хочет получать от США оружие, но ей не нужны гарантии.
Президента США Дональда Трампа он поблагодарил за то, что тот «отчитал Зеленского и поработал над его манерами».
Путин не видит смысла видеться с Зеленским сейчас.
Цели спецоперации
Путин выразил уверенность, что боевые действия завершатся при достижении Россией поставленных целей.
Путин подчеркнул, что цели специальной военной операции остаются неизменными. Первой задачей является полное освобождение Донбасса. ЛНР полностью освобождена 1 апреля, в ДНР под контролем Киева остается менее 15% территории.
Еще одной целью названа денацификация.
Отдельно Путин обратился к военнослужащим: «Товарищи солдаты и матросы, адмиралы и генералы, вся страна гордится вами, вся страна смотрит на вас. Работайте братья!»
Вопрос о международной изоляции
Путин заявил, что никакой изоляции России не было изначально, несмотря на попытки предыдущей администрации США и их европейских сателлитов.
Там, где это было выгодно, американская сторона не прекращала экономическое взаимодействие. «Мы до сих пор поставляем уран на американский рынок», – привел пример президент.
Оценка состояния экономики
Путин заявил, что не видит никаких угроз для российской экономики ни сейчас, ни в ближайшей перспективе. Сознательное охлаждение экономики проводится ради ее здоровья. Внутренний рынок и благосостояние населения растут. «У нас уровень бедности 6,7%, а мы хотели только к 2030 году выйти на 7%», — отметил он.
Замороженные западными странами российские резервы составляли $300 млрд, однако сейчас объем резервов превышает $500 млрд. Санкции, по словам президента, наносят вред и тем, кто их вводит: ущерб Еврозоны оценивается от 1,5 до 2,5 трлн евро.