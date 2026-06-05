Главное из ответа Путина на письмо Зеленского

Путин заявил, что не видит никаких угроз для российской экономики ни сейчас, ни в ближайшей перспективе. Сознательное охлаждение экономики проводится ради ее здоровья. Внутренний рынок и благосостояние населения растут. «У нас уровень бедности 6,7%, а мы хотели только к 2030 году выйти на 7%», — отметил он.