Путин назвал терактом и трагедией удар ВСУ по общежитию студентов в Старобельске

Путин назвал терактом и трагедией удар ВСУ по общежитию студентов в СтаробельскеПогибли шесть человек, еще 15 числятся пропавшими без вести
Президент России Владимир Путин осудил атаку вооруженных сил Украины на общежитие колледжа в Старобельске. По его данным, погибли шесть человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Ранены 39 человек.
«Никаких военных объектов, объектов спецслужб либо "родственных им служб" рядом с атакованным в Старобельске колледжем нет», – сказал российский лидер на встрече с выпускниками программы «Время героев» в Кремле.
Он подчеркнул, что удар по колледжу не был случайным: 16 беспилотников тремя волнами атаковали одно и то же место. «Нет никаких оснований утверждать, будто дроны попали в общежитие, потому что были сбиты или отклонены от курса», – добавил он. Президент призвал военнослужащих ВСУ не выполнять преступные приказы.
Путин дал приказ Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ. Он также пообещал, что власти сделают все, чтобы помочь пострадавшим и семьям погибших.