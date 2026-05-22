Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,547+1,07%ARSA7,77+0,39%CHKZ16 900+0,6%IMOEX2 631,75-1,22%RTSI1 164,26-1,8%RGBI119,34+0,03%RGBITR783,59+0,06%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин назвал терактом и трагедией удар ВСУ по общежитию студентов в Старобельске

Погибли шесть человек, еще 15 числятся пропавшими без вести
Ведомости

Президент России Владимир Путин осудил атаку вооруженных сил Украины на общежитие колледжа в Старобельске. По его данным, погибли шесть человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Ранены 39 человек.

«Никаких военных объектов, объектов спецслужб либо "родственных им служб" рядом с атакованным в Старобельске колледжем нет», – сказал российский лидер на встрече с выпускниками программы «Время героев» в Кремле.

Он подчеркнул, что удар по колледжу не был случайным: 16 беспилотников тремя волнами атаковали одно и то же место. «Нет никаких оснований утверждать, будто дроны попали в общежитие, потому что были сбиты или отклонены от курса», – добавил он. Президент призвал военнослужащих ВСУ не выполнять преступные приказы.

Путин дал приказ Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ. Он также пообещал, что власти сделают все, чтобы помочь пострадавшим и семьям погибших.

Атака была совершена с помощью беспилотников в ночь на 22 мая. В момент атаки там находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ранее сообщалось о четырех погибших и 39 раненых. Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Оно состоится 22 мая в 22:00 мск.

Последствия атаки на колледж и общежитие с подростками в Старобельске
22 мая вооруженные силы Украины (ВСУ)&nbsp;атаковали учебный корпус и общежитие&nbsp;Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. По&nbsp;предварительным данным,&nbsp;погибли не менее четырех человек. Как минимум 40 пострадали.
1  / 8

22 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. По предварительным данным, погибли не менее четырех человек. Как минимум 40 пострадали. / Евгений Биятов / РИА Новости

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь