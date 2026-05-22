РФ запросила экстренное заседание СБ ООН после удара по колледжу в Старобельске

РФ запросила экстренное заседание СБ ООН после удара по колледжу в СтаробельскеВ результате атаки погибли и ранены подростки
Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Евгений Успенский. Оно состоится 22 мая в 22:00 мск.
«Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты», – сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР 22 мая. Там в момент атаки находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, четверо погибли, а еще 40 человек пострадали. На месте продолжается разбор завалов.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что атака, предварительно, была совершена десятью украинскими БПЛА, запущенными из Харьковской области. По его словам, удар наносился дронами самолетного типа с расстояния около 100 км. Мирошник отмечал, что киевские военные прекрасно понимали, что наносят удар по мирной цели, так как рядом нет никаких военных объектов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее чудовищным преступлением. Представитель Кремля также заявил, что ответственные за это преступление должны понести наказание.
Глава СПЧ Валерий Фадеев потребовал от ООН признать атаку Киева на Старобельск военным преступлением. По его словам, «оправдать этот удар киевским властям не получится», поскольку рядом с общежитием и учебным корпусом не было военных объектов.