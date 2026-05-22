Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что атака, предварительно, была совершена десятью украинскими БПЛА, запущенными из Харьковской области. По его словам, удар наносился дронами самолетного типа с расстояния около 100 км. Мирошник отмечал, что киевские военные прекрасно понимали, что наносят удар по мирной цели, так как рядом нет никаких военных объектов.