Кремль назвал чудовищным преступлением атаку ВСУ на колледж в ЛНР

Кремль назвал чудовищным преступлением атаку ВСУ на колледж в ЛНРПод завалами еще находятся люди, есть погибшие и десятки раненых
Удар ВСУ по колледжу в ЛНР является «чудовищным преступлением». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Это очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, ответственные за это преступление должны понести наказание. Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что приоритетной задачей остается помощь пострадавшим и проведение спасательных работ.
«Сейчас самое главное – принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится», – заявил Песков.
Вооруженные силы Украины ночью нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. По последним данным регионального минздрава, пострадали 40 человек. На месте продолжается разбор завалов. По данным властей, под обломками еще находятся люди.
Известно, что в момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Уполномоченный по правам ребенка Яна Лантратова до этого сообщала, что, по предварительной информации, погибли четыре человека, еще 35 детей получили ранения.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что под завалами могут находиться до 18 человек. Поисково-спасательные работы несколько раз временно приостанавливали из-за угрозы повторных атак.