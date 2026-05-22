CNY Бирж.10,477+0,4%AVAN625+0,48%CHKZ16 900+0,6%IMOEX2 664,53+0,01%RTSI1 185,73+0,01%RGBI119,37+0,06%RGBITR783,78+0,08%
Главная / Общество /

Число пострадавших при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске выросло до 40

Количество пострадавших в результате украинских ударов по общежитию колледжа в Старобельске увеличилось до 40 человек, сообщила министр здравоохранения региона Наталья Пащенко.

«В результате данного чудовищного террористического акта за медицинской помощью обратились 40 пострадавших на сегодняшний момент. Четырнадцать из них – это дети, 14 человек – моложе 18 лет», – сообщила Пащенко (цитата по «РИА Новости»).

Атака произошла 22 мая. Глава ЛНР Леонид Пасечник говорил, что ранения получили 35 человек. Позже МЧС России сообщило об извлечении тела одного погибшего из-под завалов. По данным уполномоченной по правам ребенка Яны Лантратовой, погибли четыре человека.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник говорил, что под завалами могут находиться до 18 человек. Поисково-спасательные работы из-за угрозы повторных атак приостанавливали несколько раз. В Старобельске получили повреждения административные здания, магазины и частные дома.

