Главная / Общество /

Число погибших при ударе ВСУ по Старобельску выросло до четырех

ВСУ нанесли прицельный удар по зданию общежития Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Как сообщила уполномоченная по правам ребенка Яна Лантратова, по предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей пострадали. Ранее было известно об одном погибшем.

«Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет», – написала Лантратова в своем Telegram-канале. Аппарат уполномоченного по правам человека в ЛНР выехал на место происшествия.

По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, под завалами могут оставаться до 18 человек. Поисково-спасательные работы из-за угрозы повторных атак приостанавливали несколько раз. Также повреждены административные здания, магазины и частные дома.

Спасатели МЧС извлекли из-под завалов трех человек. Посол Мирошник назвал произошедшее терактом. СК возбудил дело по этой статье. Направлены официальные письма в ООН, ОБСЕ и Совет по правам человека ООН.

