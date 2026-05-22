Число погибших при ударе ВСУ по Старобельску выросло до четырех
ВСУ нанесли прицельный удар по зданию общежития Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Как сообщила уполномоченная по правам ребенка Яна Лантратова, по предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей пострадали. Ранее было известно об одном погибшем.
«Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет», – написала Лантратова в своем Telegram-канале. Аппарат уполномоченного по правам человека в ЛНР выехал на место происшествия.
По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, под завалами могут оставаться до 18 человек. Поисково-спасательные работы из-за угрозы повторных атак приостанавливали несколько раз. Также повреждены административные здания, магазины и частные дома.