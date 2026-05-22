Что известно об атаке ВСУ на общежитие с детьми в ЛНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила в беседе с ТАСС, что атака ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске напоминает расправу нацистов над школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны. Дипломат заявила, что террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, а Запад «живодерски молчит».