Что известно об атаке ВСУ на общежитие с детьми в ЛНР

Что известно об атаке ВСУ на общежитие с детьми в ЛНРЕсть погибшие и раненые, под завалами еще находятся люди
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, ранены 35 человек. Идет разбор завалов, под которыми еще находятся дети. «Ведомости» собрали главное, что известно об украинской атаке к этому часу.
В момент удара в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет. Тело одного погибшего извлекли из-под завалов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.
Уполномоченная по правам ребенка Яна Лантратова сообщила, что, по предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей пострадали.
Пострадавшие с травмами разной степени тяжести получают необходимую медицинскую помощь. По данным ТАСС, под завалами общежития остаются более 10 человек. Управление МЧС России по ЛНР проинформировало, что спасатели достали из-под завалов трех человек. Они переданы бригаде скорой помощи.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что под завалами могут находиться до 18 пострадавших из числа студентов и преподавателей вуза.
В Старобельске повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из домов пострадал мужчина, ему оказали медпомощь, сообщил Пасечник.
Прокуратура республики взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи. Прокурор Старобельского района Дмитрий Солонина находится на месте, лично контролируя ситуацию. Ведомство организовало горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила в беседе с ТАСС, что атака ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске напоминает расправу нацистов над школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны. Дипломат заявила, что террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, а Запад «живодерски молчит».