YDEX4 072+0,15%CNY Бирж.00%IMOEX2 664,29+0,91%RTSI1 185,63+1,14%RGBI119,37+0,06%RGBITR783,79+0,08%
Общество

ВСУ ударили по общежитию с детьми в ЛНР

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. Ранены 35 человек, под завалами еще находятся дети, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В момент удара в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Спасатели продолжают разбор завалов. Двоих человек уже подняли на поверхность и передали медикам. На месте находятся экстренные службы. По словам главы ЛНР, в Старобельске повреждены административные здания, магазины, частные дома. Пострадал мужчина, ему оказали медпомощь.

За ночь силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 217 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Воздушные цели поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга.

