Силы ПВО сбили 217 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

С вечера 21 мая Росавиация ограничивала работу московских аэропортов «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». Мера также вводилась в авиагаванях Геленджика, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Иванова («Южный»), Чебоксар, Казани. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности полетов в Калининград и в обратном направлении.