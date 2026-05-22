Силы ПВО сбили 217 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь
Силы ПВО перехватили и уничтожили 217 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в мессенджере Max.
Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга.
С вечера 21 мая Росавиация ограничивала работу московских аэропортов «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». Мера также вводилась в авиагаванях Геленджика, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Иванова («Южный»), Чебоксар, Казани. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности полетов в Калининград и в обратном направлении.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника, летевших в направлении столицы.