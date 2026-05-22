За ночь силы ПВО сбили четыре летевших на Москву БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города информировал о сбитых БПЛА в своем канале в Max в 00:20, 03:54 и 04:30 мск. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Росавиация ограничивала работу аэропортов «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» (в этих авиагаванях прием и выпуск рейсов – по согласованию с соответствующими органами) и «Жуковский» (Раменское). На момент публикации воздушные гавани уже начали прием и выпуск рейсов.
В 22:24 мск 21 мая Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников. Всего в тот день было сбито три БПЛА.
Минобороны России сообщало, что в период с 15:00 по 20:00 21 мая средства ПВО сбили 101 украинский беспилотник над регионами страны.