Собянин сообщил о еще одном сбитом на подлете к Москве беспилотнике
На подлете к Москве сбит еще один беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Специалисты экстренных служб работают на месте падения БПЛА.
Это уже третий дрон, сбитый средствами противовоздушной обороны 21 мая.
На фоне атаки беспилотников Росавиация сообщила, что московский аэропорт «Домодедово» начал прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.
Ранее Собянин сообщал, что система ПВО уничтожила два беспилотника, пытавшихся атаковать столицу.
Минобороны сообщило, что в период с 15:00 по 20:00 средства ПВО сбили 101 украинский беспилотник над регионами России.