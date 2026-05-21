Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожила два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что ведомство ввело временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Домодедово». Сообщение об этом было опубликовано в 18:03 мск в Мах. Воздушная гавань сейчас отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Через полчаса меры были сняты.
Минобороны РФ сообщало, что с 7:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 196 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. В их числе была и Москва.