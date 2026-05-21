Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GAZP118,88-0,11%CNY Бирж.10,435-0,24%IMOEX2 664,29+0,91%RTSI1 185,63+1,14%RGBI119,33+0,13%RGBITR783,29+0,16%
Главная / Политика /

Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Ведомости

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожила два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что ведомство ввело временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Домодедово». Сообщение об этом было опубликовано в 18:03 мск в Мах. Воздушная гавань сейчас отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Через полчаса меры были сняты.

Минобороны РФ сообщало, что с 7:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 196 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. В их числе была и Москва.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её