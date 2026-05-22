FLOT82,42+0,45%CNY Бирж.00%IMOEX2 664,29+0,91%RTSI1 185,63+1,14%RGBI119,37+0,06%RGBITR783,79+0,08%
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения на работу четырех московских аэропортов

Ведомости

Ограничения на работу аэропортов «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» отменены. Об этом сообщает Росавиация.

Мера вводилась вечером 21 мая и ночью 22-го для обеспечения безопасности полетов.

Росавиация также ограничивала работу аэропортов Геленджика, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Иванова («Южный»), Чебоксар, Казани. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности полетов в Калининград и в обратном направлении.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника, летевших в направлении столицы.

