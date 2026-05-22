Росавиация сняла ограничения на работу четырех московских аэропортов
Ограничения на работу аэропортов «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» отменены. Об этом сообщает Росавиация.
Мера вводилась вечером 21 мая и ночью 22-го для обеспечения безопасности полетов.
Росавиация также ограничивала работу аэропортов Геленджика, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Иванова («Южный»), Чебоксар, Казани. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности полетов в Калининград и в обратном направлении.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника, летевших в направлении столицы.