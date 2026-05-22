Мирошник: общежитие в Старобельске атаковали 10 дронами

Атака на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР предположительно была совершена с использованием десяти украинских беспилотников, запущенных с территории Харьковской области. Об этом информационной службе «Вести» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат назвал произошедшее терактом и военным преступлением.

По словам Мирошника, удар наносился с расстояния около 100 км тяжелыми беспилотниками самолетного типа. Киевский режим, отметил он, прекрасно понимал, что целью является гражданский объект, рядом с которым нет военных сооружений. Посол также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский точно знал о планах нанести этот удар.

По последним данным, в результате удара ВСУ по общежитию в Старобельске погибло четыре человека, число пострадавших достигло 40 человек, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту атаку «чудовищным преступлением», подчеркнув, что Киев нанес удар по гражданскому объекту, где находились дети и молодые люди.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал ООН оценить украинскую атаку на общежитие колледжа в Старобельске как военное преступление.

