СПЧ потребовал от ООН признать атаку Киева на Старобельск военным преступлением
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал ООН оценить украинскую атаку на общежитие колледжа в Старобельске как военное преступление. Об этом сообщил совет в Max.
«Оправдать этот удар киевским властям не получится – здесь нет никаких военных объектов, террористы били прицельно по детям. Я обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с требованием оценить случившееся как военное преступление», – сказал Фадеев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку, произошедшую 22 мая в ЛНР, «чудовищным преступлением». По его словам, ответственные за это преступление должны понести наказание. Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что приоритетной задачей остается помощь пострадавшим и проведение спасательных работ.
Количество пострадавших в результате ударов достигло 40. Четыре человека погибли. Известно, что в момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.