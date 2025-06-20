О чем говорил Путин на ПМЭФ-2025

Россия и Китай не формируют новый миропорядок, они его оформляют.

Русские и украинцы – один народ, в этом смысле вся Украина наша. Где ступает нога русского солдата, то – наше.

У нас нет такой задачи – забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю.