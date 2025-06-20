О чем говорил Путин на ПМЭФ-2025

О чем говорил Путин на ПМЭФ-2025Снижение бедности, отказ от деления на «оборонку» и «гражданку» и вопрос о капитуляции Украины
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. После речи он ответил на вопросы, связанные с международной политикой. Главные заявления президента России -- в подборке «Ведомостей».
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Россия и Китай не формируют новый миропорядок, они его оформляют.
Русские и украинцы – один народ, в этом смысле вся Украина наша. Где ступает нога русского солдата, то – наше.
У нас нет такой задачи – забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю.
У нас нет никаких, слава богу, подтверждений, о намерениях Украины сбросить грязную ядерную бомбу на территорию России. Это стало бы последней ошибкой киевского режима. Ответ Москвы в таком случае будет жестким и катастрофическим.
РФ продолжает работу на АЭС «Бушер» в Иране и получила от Нетаньяху и Трампа заверения о безопасности своих сотрудников там. Россия всегда поддерживает Иран в работе по мирному атому, защищает его права в этой сфере.
БИЗНЕС
Конфискация аэропорта «Домодедово» не имеет ничего общего с национализацией. Возня вокруг него идет много лет, спор возник давно и вылился в соответствующее решение суда.
ЭКОНОМИКА
Годовая инфляция по данным на 16 июня составила 9,6%. Активная работа правительства и действия ЦБ сыграли роль в замедлении инфляции.
Россия ни в коем случае не должна допустить стагнации и рецессии.
Безработица составляет 2,3%, в регионах Северного Кавказа сократилась сразу в два раза. Это исторический рекорд. России растет занятость среди молодых людей.
В стране рекордное снижение бедности – она составляет 7,2% и продолжает снижаться. Цель – выйти на 5%.
Уровень зарплат в России пока еще недостаточный. Для увеличения доходов необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников.
Экономика России должна стать более технологичной. Конкурентоспособность отраслей российской экономики должна базироваться на отечественных технологиях. За два года количество заявок на регистрацию изобретений выросло на 13%.
Путин предложил запустить проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных в РФ миллионов тонн вредных отходов.
Путин призвал кардинально минимизировать издержки бизнеса. К 2030 г. Россия должна войти в двадцатку лучших стран по условиям ведения бизнеса. «Мы хотим стать сильнее», – подчеркнул президент.
Регулирование офлайн-магазинов в России во многом устарело и не соответствует современным условиям. Госдума должна ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах.
РФ будет оснащать свою армию по последнему слову техники, при этом образцами, зарекомендовавшими себя на практике. Надо уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские.
Страна будет наращивать военно-техническое сотрудничество с дружественными государствами.
Доля БРИКС в глобальной экономике составляет 40% и будет только расти: «это медицинский факт». Необходимо предложить миру новую модель развития, свободную от политических манипуляций и без принципов неоколониализма.