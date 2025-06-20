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О чем говорил Путин на ПМЭФ-2025

Снижение бедности, отказ от деления на «оборонку» и «гражданку» и вопрос о капитуляции Украины
Михаил Беляев
Александр Жолобов / Фотобанк «Росконгресс»
Александр Жолобов / Фотобанк «Росконгресс»

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. После речи он ответил на вопросы, связанные с международной политикой. Главные заявления президента России -- в подборке «Ведомостей».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

  • Россия не добивается капитуляции со стороны Украины, но настаивает на принятии «реалий на земле».

  • Россия и Китай не формируют новый миропорядок, они его оформляют.

  • Русские и украинцы – один народ, в этом смысле вся Украина наша. Где ступает нога русского солдата, то – наше.

  • У нас нет такой задачи – забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю.

  • У нас нет никаких, слава богу, подтверждений, о намерениях Украины сбросить грязную ядерную бомбу на территорию России. Это стало бы последней ошибкой киевского режима. Ответ Москвы в таком случае будет жестким и катастрофическим.

  • РФ продолжает работу на АЭС «Бушер» в Иране и получила от Нетаньяху и Трампа заверения о безопасности своих сотрудников там. Россия всегда поддерживает Иран в работе по мирному атому, защищает его права в этой сфере.

БИЗНЕС

  • Конфискация аэропорта «Домодедово» не имеет ничего общего с национализацией. Возня вокруг него идет много лет, спор возник давно и вылился в соответствующее решение суда.

ЭКОНОМИКА

  • Рост ВВП России шел темпами, опережающими показатели развитых стран, – более 4%. Вклад сырьевой составляющей в экономику России уже не является определяющим, а рост ВВП завязан далеко не только на ОПК. РФ занимает первое место в Европе по объему экономики.

  • Годовая инфляция по данным на 16 июня составила 9,6%. Активная работа правительства и действия ЦБ сыграли роль в замедлении инфляции.

  • Россия ни в коем случае не должна допустить стагнации и рецессии.

  • Безработица составляет 2,3%, в регионах Северного Кавказа сократилась сразу в два раза. Это исторический рекорд. России растет занятость среди молодых людей.

  • В стране рекордное снижение бедности – она составляет 7,2% и продолжает снижаться. Цель – выйти на 5%.

  • Уровень зарплат в России пока еще недостаточный. Для увеличения доходов необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников.

  • Экономика России должна стать более технологичной. Конкурентоспособность отраслей российской экономики должна базироваться на отечественных технологиях. За два года количество заявок на регистрацию изобретений выросло на 13%.

  • Использование цифрового рубля нужно сделать массовым.

  • Путин предложил запустить проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных в РФ миллионов тонн вредных отходов.

  • Путин призвал кардинально минимизировать издержки бизнеса. К 2030 г. Россия должна войти в двадцатку лучших стран по условиям ведения бизнеса. «Мы хотим стать сильнее», – подчеркнул президент.

  • Регулирование офлайн-магазинов в России во многом устарело и не соответствует современным условиям. Госдума должна ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах.

  • РФ будет оснащать свою армию по последнему слову техники, при этом образцами, зарекомендовавшими себя на практике. Надо уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские.

  • Страна будет наращивать военно-техническое сотрудничество с дружественными государствами.

  • Доля БРИКС в глобальной экономике составляет 40% и будет только расти: «это медицинский факт». Необходимо предложить миру новую модель развития, свободную от политических манипуляций и без принципов неоколониализма.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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